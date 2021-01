Tra i nuovi prodotti Anker al CES 2021 anche custodie e dock magnetiche per iPhone 12

Al CES 2021 Anker ha svelato una nuova linea di prodotti e accessori per dispositivi Apple, inclusi alcuni magnetici che possono essere collegati agli ultimi iPhone dotati di MagSafe. Ecco di che si tratta.

Alcuni dei nuovi accessori includono power bank che saranno in grado di attaccarsi magneticamente al retro di un di iPhone 12 o iPhone 12 Pro. Sebbene questi power bank sfruttino i punti di attacco magnetico MagSafe, non forniranno la velocità di ricarica massima prevista da MagSafe. Saranno disponibili con capacità fino a 10.000 mAh e debutteranno a febbraio 2021 a partire da 37,99 dollari, fino a 51,99 dollari.

Allo stesso modo, Anker rilascerà nuovi caricatori e supporti wireless magnetici. Come i powerbank, anche questi non incorporeranno velocità di ricarica MagSafe più elevate: saranno limitati a 7,5 W, come la normale ricarica wireless Qi. Questi nuovi stand, che avranno un listino a partire da 20,99 dollari, debutteranno a marzo 2021.

Come potenziale sostituto di AirPower, Anker ha anche svelato una base ricarica PowerWave Go 3-in-1 che sarà in grado di alimentare contemporaneamente un iPhone, una custodia di ricarica AirPods e un Apple Watch. PowerWave Go 3-in-1 sfoggia anche un pad wireless che può essere staccato, con potenza nominale da 10.000 mAh. Verrà lanciato a marzo con un prezzo compreso tra 159,99 e 199,99 dollari a seconda della configurazione.

Il produttore di accessori sta anche presentando un nuovo Mini Dock PowerExpand 5-in-1 Thunderbolt 4, che sarà in grado di caricare laptop fino a 85W. Il dock sarà anche in grado di supportare un singolo monitor 8K o una coppia di display 4K. Debutterà a febbraio e costerà 199,99 dollari.

Ci saranno anche nuove custodie magnetiche per la linea iPhone 12 con vari design, oltre a nuovi cavi da Lightning a USB-C in nuove opzioni di colore pastello.

Tutte le notizie e le novità riguardanti il CES 2021, quest’anno solo in versione digitale, sono disponibili da questa pagina.