Anker presenta una nuova webcam e un proiettore portatile 4K al CES 2022

Dopo la presentazione del suo nuovo video campanello smart con doppia fotocamera, Anker continua a svelare alcune periferiche destinate al mercato europeo, dunque a quello italiano. In particolare si tratta di una web cam e un proiettore portatile, che rispettivamente prendono il nome di AnkerWork B600 Video Bar e Nebula Cosmos Laser 4K.

Quanto alla webcam, presenta un design all-in-one, con un unico corpo in grado di ospitare videocamera, altoparlanti, e microfono. Non solo, la periferica integra anche una luce dimmerabile, tutto all’interno di una periferica dalle dimensioni contenute, che mantiene pulite e minimali le postazioni.

Studiata per un ambiente efficiente, sarà certamente utile per smart working, DAD o video conferenze in generale. Gode di una tecnologia Al per la riduzione del rumore, chiamata VoiceRadar, combinata con beamforming dinamici e un algoritmo Al che consente agli utenti di ottenere full-duplex, chiamate chiare anche in ambienti rumorosi.

E’ in grado di catturare immagini con risoluzione [email protected], con regolazione FOV, messa a fuoco automatica e miglioramento dell’immagine. La luce a led integrata gode della tecnologia MagicSight, per una illuminazione automatizzata, e comunque regolabile tramite un pannello LED integrato.

Avrà un prezzo di 229 euro in Europa e il lancio è previsto per il prossimo 25 gennaio.

Nebula Cosmo Laser 4K

Nebula è il brand Anker che si occupa di proiettori. In questo caso la società ha fatto. un bel passo in avanti rispetto alle periferiche rilasciate qualche anno fa, proponendo un proiettore laser 4K, con luminosità 2.400 ANSI lumen, e tecnologia ALPD, per immagini luminose anche con le luci accese.

Si tratta di un proiettore studiato per essere trasportato facilmente, grazie alla sua maniglia incorporata, che di fatto rende questo dispositivo un home theater portatile.

Di semplice installazione, si impiegano davvero pochi secondi per metterlo in funzione, anche grazie alla sua correzione trapezoidale automatica che allinea l’immagine e la mette a fuoco automaticamente.

Al suo interno gira Android TV 10.0, in grado di fornire oltre 7000 app Mainstream, incluso Netflix (con dongle di streaming 4K incluso). Non mancano gli altoparlanti, da 30 W con tecnologia AiFi e Dolby Audio, che creano un vero sonoro 3D.

Il lancio è previsto anche in Europa per l’11 gennaio prossimo su Kickstarter, con un listino di 2.199 €. Le spedizioni dovrebbero partire a marzo.

Per tutte le novità presentate al CES 2022 potete seguire direttamente questo indirizzo.