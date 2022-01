Il campanello Eufy Video Doorbell Dual ci vede doppio

Eufy, il marchio di Anker che si occupa della casa intelligente, annuncia un nuovo campanello che risolve uno dei principali problemi di questi dispositivi: la visione ridotta e limitata alla sola camera installata sul campanello. La nuova periferica, invece, avrà più occhi da sfruttare. Ecco come.

Eufy Security Video Doorbell Dual, questo il nome del nuovo dispositivo, ha due telecamere: una 2K in alto per catturare il viso e il corpo del visitatore che suona alla porta, e una telecamera 1080p in basso per monitorare i pacchi lasciati sulla soglia, ad esempio dai corrieri. Al CES 2022 di questa settimana, la società ha anche annunciato un nuovo Garage Cam, un controller e una telecamera, tutto in uno, per la porta del garage.

Il concetto di due telecamere in un campanello con videocamera è interessante, aiuta a risolvere il problema che la maggior parte dei campanelli con videocamera presentano quando mostrano il video, senza mostrare la parte bassa dell’immagine.

Eufy Video Doorbell Dual, che costerà 260 dollari, inclusa la Homebase 2 richiesta per il funzionamento, (sarà disponibile anche una versione senza hub per chi lo possiede già), non è il primo a tentare questo tipo di soluzione a due telecamere. Tuttavia è il primo alimentato a batteri, offrendo così una soluzione senza fili.

Quanto alle caratteristiche, la fotocamera 1080p rivolta verso il basso ha un campo visivo di 120 gradi, mentre la fotocamera 2K offre una visione fino a 160 gradi. Dispone anche di intelligenza artificiale in grado di rilevare i pacchetti, oltre a una nuova funzione “Riconoscimento familiare” che utilizza l’intelligenza artificiale per riconoscere amici e familiari.

Oltre alle doppie telecamere, il campanello ha un doppio rilevamento del movimento, utilizzando la tecnologia radar e PIR per rilevare le persone rispetto al movimento e ridurre i falsi allarmi.

Come con tutte le fotocamere Eufy, non è richiesto alcun abbonamento mensile. Se abbinato a un hub Eufy, HomeBase 2, vengono offerti 16 GB di spazio di archiviazione locale fino a 90 giorni di registrazione video.

L’Eufy Dual dovrebbe durare fino a sei mesi con una singola carica. Eufy Dual funzionerà con le piattaforme di casa intelligente Amazon Alexa e Google Home e il lancio è previsto per l’8 febbraio 2022.

Per tutte le notizie riguardanti il CES 2022 il link da seguire è direttamente questo.