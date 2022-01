Brasile, l’e-commerce viaggia quasi tutto su smartphone

Nell’ultimo anno la maggiorparte delle attività legate all’e-commerce nell’ambito di eventi quali il Black Friday, in Brasile sono state effettuate tramite smartphone.

È quanto emerge da una ricerca sulle tendenze dei consumatori online riportata da ZDnet. A novembre del 2021, il 67% delle visite a siti web di e-commerce in Brasile è avvenuta da dispositivi mobili, stando ai dati riferiti da Conversione, azienda brasiliana specializzata in SEO. Il trend sta accelerando con la sempre maggiore disponibilità di connessioni mobili veloci, maggiormente accessibili per i consumatori. Un terzo delle visite ai siti di e-commerce avviene ad ogni modo ancora da macchine desktop.

I siti di e-commerce maggiormente visitati da dispositivi mobili sono quelli di prodotti per bambini (85% da smartphone e tablet contro il 15% da desktop). Altro settore che vede la maggiorparte delle visite da mobile, è quello dei cosmetici (83% da mobile contro il 17% da desktop).

Per quanto riguarda la platea di utenti dei principali siti di e-commerce, a novembre secondo lo studio le visite sono state complessivamente oltre 2 miliardi, un incremento del 17% rispetto a ottobre, ma con declino del 16% rispetto a novembre 2020, quando erano state registrate 2,39 miliardi di visite sui principali siti di shopping online.

Da quando è iniziata a diffondersi la pandemia da Covid-19 molti acquisti online in Brasile si effettuano via smartphone: su 194 milioni di acquisti effettuati nel 2020, il 55,1% è stato effettuato da dispositivi mobili. La COVID-19 ha accelerato la fiducia dei consumatori negli acquisti online, in particolare da mobile.

In Brasile il 58% della popolazione accede al web solo da smartphone secondo il settore ricerca del Comitato Direttivo per internet della repubblica federale dell’America meridionale, un dato che lascia immaginare una bassa penetrazione dei computer desktop da parte di gruppi economicamente più vulnerabili.