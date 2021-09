In prova ANNKE NC400, la camera di sicurezza che vi fa vedere i colori al buio

telecamIl marchio ANNKE è ormai un punto di riferimento per la sicurezza domestica, e già in passato abbiamo testato alcune camere dell’azienda con buoni risultati. Dopo la C500, oggi in prova la NC400 della serie NightChroma, che lascia già intuire la principale novità: visione a colori anche in notturna.

Al giorno d’oggi realizzare un impianto per il controllo delle mura domestiche è alla portata di tutti, non solo per i costi veramente contenuti, ma anche per la facilità di installazione dell’impianto. ANNKE NC400 è una camera con grandi potenzialità, ma che non richiede interventi particolarmente difficoltosi. Anzi.

Confezione di vendita

Come in passato accaduto con la C500, anche per questo nuovo modello NC400, la confezione di vendita non riserva particolari sorprese. Oltre alla camera, infatti, non è presente null’altro, ad eccezione delle viti per il fissaggio e di qualche cappuccio per coprire i cavi, considerando che si tratta di una camera che può essere installata anche all’esterno. Non sono presenti né cavo ethernet, necessario per il funzionamento, né alimentatore, anch’esso necessario per il funzionamento come camera stand alone.

Come è fatta

La camera ha un aspetto piuttosto tradizionale e classico; è simile al modello precedentemente testato, ma è ancor più solida. E’ ben fatta, quasi interamente rivestita di una plastica bianca, con un inserto cromato, e sulla cui superficie è dato leggersi il marchio ANNKE. Ovviamente, la parte frontale in cui insiste il sensore è interamente nera. Sotto l’occhio della camera è presente anche una luce bianco calda, che serve alla camera per guardare anche in condizioni totale di buio. Sulla parte più bassa, invece, è presente l’attacco per il fissaggio a muro, tramite viti e tasselli inclusi in confezione.

La camera continua a proporre un aspetto moderno, anche se di certo lascia intendere che si tratta di una camera da esterni. Funziona anche all’interno, ma design e certificazione IP67 ne suggeriscono un uso outdoor. Non si tratta di una camera con un design particolarmente ricercato, da abbinare magari ad un salotto di casa, ma propone evidentemente un aspetto più “industriale”, dunque adatta agli esterni.

Prima configurazione e utilizzo

Sebbene il manuale lasci presagire una configurazione non troppo “easy to use”, con una camera da configurare attraverso web browser e IP da inserire, in realtà è sufficiente installare su smartphone iOS o Android l’applicativo ANNKE Vision, disponibile gratis su App Store e Google Play.

A questo punto, considerando che la camera non dispone di codice QR da inquadrare, sarà sufficiente aggiungere la camera tramite la classica icona “+”, inserendo manualmente il seriale apposto sulla camera tramite adesivo. Naturalmente, la camera dovrà essere prima alimentata e collegata tramite ethernet. A questo punto il gioco è fatto, la camera è pronta al funzionamento: l’app vedrà automaticamente la camera, e fornirà immediatamente il feed video in diretta.

Oltre che tramite alimentatore classico, la camera può essere alimentata in PoE, quindi tramite lo stesso cavo ethernet, collegandola a un NVR PoE NVR. In realtà, ci sembra che questo sia l’utilizzo per cui la camera è studiata e ottimizzata.

Caratteristiche tecniche

ANNKE NC400 utilizza un sensore di immagine CMOS da 1/2.7”, che permette alla telecamera di sicurezza IP PoE di offrire un vero Super HD 4MP, con un rapporto di pixel di 2560 X 1440 e di registrare video a 20 fps 5 MP. Ha un’apertura F1.0 Super, che permette di incamerare più luce possibile, così da restituire una buona qualità dell’immagine, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La telecamera ha codifica H.265+, e offre uno stream live veloce e fluido, che non ci ha mai restituito alcuna latenza. Questa tipologia di codifica, inoltre, permette di risparmiare più spazio di archiviazione, consumando meno banda rispetto alle telecamere IP H.265, H.264+ e H.264.

Tra le altre caratteristiche, la camera supporta l’invio di allarmi intelligenti di movimento, che permettono all’utente di ricevere messaggi istantanei dall’app e avvisi via email quando vengono rilevati dei movimenti. Durante le nostre prove questi invii sono stati sempre repentini e puntuali, anche su terminali Android dove spesso le ottimizzazioni della batteria dei vari produttori causano problemi di notifiche push.

Supporta, ancora ONVIF e RTSP, e software di terze parti per un’integrazione più ampia possibile. Ovviamente, è possibile guardare il feed live in remoto da smartphone, tablet, computer, anche quando non si è collegati alla propria rete di casa.

Come già anticipato, trattandosi di una camera studiata principalmente per uso esterno, è certificata IP67, resistente alle intemperie grazie all’alloggiamento interamente in metallo.

La telecamera bullet PoE per esterni è progettata per resistere alla pioggia o al sole, al caldo o al freddo grazie al suo grado di resistenza alle intemperie IP67. L’alloggiamento interamente realizzato in metallo anticorrosione.

Modalità notturna

Tra le principali novità di questa camera, la possibilità di visione notturna a colori, fino a 30 metri grazie al piccolo faro LED a luce bianca calda. Il sensore di immagine A-1 presente aumenta del 180% le aree fotosensibili, e questo assicura certamente una chiara visione a colori del proprio cortile di casa, anche se di medio o grandi dimensioni. Il piccolo faretto installato riesce ad illuminare l’area di proprio interesse senza fatica, e la qualità dell’immagine risulta sempre apprezzabile.

Nel complesso, la qualità video di NC400 è ottima, con un flusso a 20 FPS certamente sufficiente per il controllo del cortile di casa o dello spazio antestante il proprio garage. Il sensore è comunque di qualità e anche nel rilevamento dei movimenti, con conseguente invio di notifica push allo smartphone è sempre preciso e puntuale.

Conclusioni

Il prezzo di ANNKE NC400 può sembrare più alto rispetto a quelle di altre camere di sicurezza. Da notare, però, che il modello in prova è dotato di faro a LED e di visione notturna True Full Color, certamente non presente in molte altre camere di sicurezza simili. Al momento, peraltro, viene proposta in sconto a 95,99 euro, anziché 135,99, prezzo adeguato alla qualità e alle funzionalità della camera.

Consigliamo di rivolgervi al marchio ANNKE nel caso in cui siate pronti ad allestire, o espandere, un sistema di sicurezza completo, così da poter acquistare un bundle composto da hub con HDD e da diverse telecamere, per registrare 24/7 con un’ottima qualità video, anche di notte, e a colori.

Anche l’app fornisce un indizio in questo senso: è possibile impostare una visualizzazione delle camere multiple in un’unica schermata, opzione che ad esempio non è disponibile nelle camere smart indoor più tradizionali.

PRO

Buona costruzione

Visione notturna a colori

Rilevazione movimento e notifiche precise

CONTRO

In confezione non sono inclusi cavo di rete e alimentatore

Prezzo al pubblico

Sul sito ufficiale del produttore può essere acquistata, nel momento in cui scriviamo, a 95,99 euro. A questo indirizzo vi informiamo delle promo in corso ANNKE.

Tutta la serie di camere NightChroma è in sconto del already 30% per tutto il mese di settembre in corso. Di seguito i prodotti, con i link per l’acquisto, più importanti da tenere a mente:

Le offerte, comunque non terminano qui, perché in questi giorni ANNKE mette in sconto del 25% anche tutti i prodotti della categoria sicurezza analogici e wireless. Trovate tutte le offerte del produttore in corso a partire da questo indirizzo. Si tratta di un’ottima possibilità per chi sta pensando di installare, o migliorare, il proprio sistema di sicurezza domestica da esterni.