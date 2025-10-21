Claude Code programma per te su web e iPhone

Non serve avere sottomano una tastiera con layout USA e una workstation: ovunque colpisca l’idea, basta un browser o l’app su iPhone per descrivere sommariamente cosa vogliamo e, tutto da solo, l’AI di Claude Code scrive per noi il codice e l’intero programma.

Il vibe coding affascina gli appassionati di tecnologia che non sanno programmare, ma che sognano una piccola app che faccia proprio ciò che vogliono, così come chi pensa di avere un’idea geniale per la prossima app del secolo. Ma anche se Anthropic punta a un utilizzo sempre più semplice e diffuso, aperto a chiunque, in realtà Claude Code è pensato sopratutto per i programmatori (che lo apprezzano moltissimo).

Infatti, dopo che l’utente ha revisionato il lavoro effettuato dall’AI e lo approva, Claude Code, sempre tutto da solo e in automatico, crea la Pull Request siglata PR. Serve per comunicare le modifiche introdotte nel codice prima che vengano integrate nel repository principale.

Vibe Coding per programmatori

Finora Claude Code era disponibile solo tramite riga di comando. Con l’approdo sul web è possibile gestire tutto da una interfaccia più semplice, mentre l’esecuzione avviene su server nel cloud gestiti da Anthropic, anche in parallelo per eseguire diversi compiti in contemporanea. Lo sviluppatore dichiara che è perfetto per gestire arretrati di bug, correzioni di routine e lavoro di sviluppo parallelo. Ma anche per:

Rispondere a domande sul funzionamento dei progetti e sulla mappatura dei repository

Correzione di bug e attività di routine definite

Modifiche al backend, in cui Claude Code può utilizzare lo sviluppo basato sui test per verificare le modifiche

L’AI programma blindata

Per garantire la massima sicurezza ogni compito assegnato a Claude Code viene eseguito in ambiente sandbox isolato con restrizioni di rete e di file system. Per iniziare a usarlo bisogna collegare i propri repository GitHub, che vengono gestiti tramite un servizio proxy sicuro. In questo modo Claude Code può accedere esclusivamente ai repository autorizzati.

È anche possibile aggiungere una configurazione di rete personalizzata per scegliere a quali domini Claude Code può connettersi dalla sua sandbox. Ricordiamo che Claude Code su web e iPhone è in versione anteprima. Può essere utilizzato dagli abbonati ai piani Pro da 20 dollari (circa 17€) al mese, o 200 dollari (circa 170€) l’anno, e il piano Max a partire da 100 dollari (circa 86€) al mese.

