AOC lancia tre nuovi monitor serie V5 con webcam e USB-C

AOC ha annunciato tre nuovi monitor della serie V5 che puntano ai lavoratori in smartworking e agli studenti che si vogliono preparare al nuovo anno scolastico. Tre novità in tre dimensioni che vanno dai 24″ ai 34″, tutte con webcam integrata da 2 MP per videoconferenze, riunioni e didattica a distanza. E c’è anche il supporto Windows Hello per l’accesso biometrico tramite riconoscimento facciale.

Un’altra particolarità di questi monitor è data dalla presenza di una presa USB-C con Power Delivery da 65 Watt, per cui si può usare per ricaricare un computer portatile sfruttando un unico cavo e una sola presa, quella che alimenta il monitor. Completa la dotazione di porte un hub integrato con 4 prese USB 3.2.

Il design è moderno, senza bordi su tre lati e con una piccola cornice nella parte inferiore; usano una base piuttosto sottile (poco più di 1,2 centimetri) e un supporto ergonomico regolabile in altezza, inclinazione e rotazione, così come nell’orientamento a 90° in verticale (solo per i modelli da 24 e 27 pollici). Tutti e tre i modelli offrono poi l’attacco VESA e due altoparlanti da 5 Watt.

Il modello ultra-grandangolare CU34V5CW da 34″ (609 euro, in vendita anche su Amazon) offre una visione che appare più ampia grazie al pannello VA con curvatura di 1.500 R, migliorando la visibilità ai bordi ed aumentando l’immersività quando si usa per giocare (a tal proposito, ha bassi tempi di risposta, nell’ordine di 1 ms MPRT e 4 ms GtG) o durante la visione dei film. La risoluzione è UWQHD a 3.440 x 1.440 pixel in 16:9 con rapporto di contrasto 3.000:1, caratteristiche che lo rendono particolarmente comodo per visualizzare fino a 3-4 finestre affiancate. Ha una frequenza di aggiornamento di 100 Hz, supporta l’AMD FreeSync e le modalità PiP e PbP per visualizzare due sorgenti video contemporaneamente.

Nel formato da 27″ c’è invece il Q27V5CW (429 euro, in vendita anche su Amazon), che monta un pannello IPS con risoluzione QHD a 2.560 x 1.440 pixel, frequenza di aggiornamento di 75 Hz e quindi con una migliore chiarezza dei movimenti rispetto ai tradizionali monitor a 60 Hz, e ha un ampio angolo di visione, pari a 178°, e colori particolarmente accurati (126% sRGB, 105% AdobeRGB, 98% DCI-P3).

Per le scrivanie più piccole c’è invece il 24V5CW da 24″ (319 euro, in arrivo su Amazon), che offre tutte le funzionalità degli altri monitor più grandi della gamma, ma in un pannello IPS con risoluzione FullHD a 1.920 x 1.080 pixel e frequenza di aggiornamento di 75 Hz. E’ il più economico della gamma e quindi una buona alternativa per un secondo display da affiancare ad un portatile.