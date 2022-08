Yamaha e gli spartiti di Tomplay insieme per la gioia dei musicisti

Il produttore di strumenti musicali Yamaha e il papà degli spartiti interattivi Tombooks, che ha all’attivo anche l’app Tomplay per l’educazione musicale, hanno deciso di unire le forze, col risultato che chi compra uno strumento della prima ottiene l’abbonamento Premium gratis per tre mesi all’app della seconda.

Questo significa accesso illimitato a più di 40.000 titoli di spartiti interattivi organizzati per 28 strumenti diversi e in tutti i livelli di difficoltà. Per chi non la conoscesse, la piattaforma Tomplay offre ai musicisti la possibilità di suonare il proprio strumento accompagnati da registrazioni di alta qualità di musicisti professionisti. Spiega Alexis Steinmann, Co-fondatore e CEO di Tomplay:

Siamo davvero lieti di avviare questa partnership e di offrire a tutti i clienti Yamaha uno strumento unico per sbloccare il loro pieno potenziale musicale.

Gli spartiti scorrono automaticamente sullo schermo con la musica come in una sala da concerto e sono disponibili funzioni come il controllo della velocità di registrazione dello spartito, il looping di passaggi selezionati e l’autoregistrazione, il che rende l’apprendimento della musica più efficace e coinvolgente. Aggiunge Hinderik Leeuwe, Direttore, Yamaha Band & Orchestral Instruments:

Tomplay è il partner giusto per gli strumenti Yamaha, poiché aiuta i musicisti a esplorare nuova musica e a godersi appieno i propri strumenti. Siamo lieti di lavorare in collaborazione con Tomplay.

Questa collaborazione consentirà così a musicisti di tutti i livelli, inclusi insegnanti e studenti, di combinare il potenziale degli strumenti di Yamaha e della sua tecnologia Silent con le cover e gli spartiti interattivi di Tomplay (per iPhone, iPad e dispositivi Android). Nel concreto, in questa prima fase strumenti a fiato, ottoni, archi e percussioni saranno disponibili per i clienti Yamaha al momento dell’acquisto di uno strumento in Europa.

Ricordiamo che di recente Yamaha è finita tra le nostre pagine per via della realizzazione di un giradischi che usa iPhone al posto del vinile.