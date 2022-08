Legali Lenovo chiedono a produttore notebook modifica al design del pulsante di accensione

Framework – azienda che produce laptop modulari, facilmente aggiornabili e riparabili dagli utenti – si trova a dover affrontare una curiosa questione legale per via della forma del pulsante di accensione nei suoi prodotti.

Il team legali di Lenovo ha contattato Framework lamentando l’eccessiva somiglianza del pulsante di accensione di quest’ultima azienda con la “O” stilizzata che Lenovo usa come logotipo nei gaming laptop a brand “Legion”.

“I consumatori potrebbero essere portati a credere che il Broken O Case di Framework o le motherboard di cui si occupano, siano prodotte, sponsorizzate sostenute, autorizzate o in altri modi affiliate con Lenovo, quando in realtà non è così”, si legge in una schermata della lettera inviata dai legali di Lenovo pubblicata da Framework.

The @Lenovo legal team says we have to change the power button on our 3D printed case, so we’re opening up a Community contest! Whoever can come up with the best new power button design gets a free i5-1135G7 Mainboard. pic.twitter.com/aBM3xRIzTF — Framework (@FrameworkPuter) August 18, 2022

Il pulsante di accensione incriminato non appare in nessun laptop di Framework ma si tratta di un forma rotondeggiante che è possibile trovare in disegni schematici per la stampa 3D che Framework ha rilasciato ad aprile e che permettono agli utenti di costruire in proprio PC in miniatura stile Raspberry Pi usando la sola scheda madre del laptop (in vendita anche come componente singolo e separato).

“Siamo recentemente stati informati che Framework Computer Inc. (“Framework”) ha rilasciato un repository GitHub con progetti di riferimento stampabili in 3D dagli utenti per la stampa dei case di motherboard da usare con le motherboard Framework”, scrivono i legali di Lenovo. “Queste guide stampabili in 3D includono un design con una O spezzettata, elemento confusamente simile ai segni distintivi dei Legion di Lenovo”.

Il sito The Verge spiega che Framework non vende nulla e che il problema del design del pulsante incriminato può essere facilmente risolto mettendo a disposizione nuovi file CAD su GitHub. Anziché attaccare Lenovo, Framework ha pensato di predisporre un concorso, invitando gli utenti a indicare nuovi design per il pulsante di accensione; le candidature sono accettate fino al 25 agosto e il vincitore riceverà gratuitamente come premio una motherboard i5-1135G7.