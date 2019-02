Apex Legends sembra il nuovo Fornite, 25 milioni di giocatori attivi

E’ stato lanciato appena una settimana fa, eppure Apex Legends conta 25 milioni di giocatori attivi. E’ il nuovo battle royale game, che mira a diventare il nuovo Fortnite, e che durante l’ultimo fine settimana ha contato ben oltre 2 milioni di giocatori in contemporanea.

Certo, la strada per raggiungere Fortnite è ancora ardua, considerando che lo shooter Epic conta oltre 200 milioni di giocatori. Lo studio di sviluppo dietro Apex Legends ha dichiarato i numeri dei giocatori attraverso un twitter ufficiale, anticipando anche alcune espansioni in edizione limitata per San Valentino, oltre che l’inizio della prima stagione e il Pass battaglia a pagamento in arrivo a marzo.

Il gioco propone meccaniche note a tutti gli appassionati di Titanfall, e naturalmente si basa si un sistema free to play, che permette a chiunque di giocare gratis, ma che propone al suo interno micro transazioni per l’acquisto di armamentario e oggetti di gioco.

Il titolo è al momento disponibile su PlayStation4, Xbox One, e tramite Origin su PC. Per il download è necessario partire direttamente da questa pagina.