Uscita AirPods 2: arriveranno in autunno, la nuova custodia a marzo

Solo poche ore fa era apparsa una speranza per tutti coloro che attendevano a breve l’uscita AirPods 2, adesso i report remano in senso contrario: ad essere rilasciato a marzo sarà solo la nuova custodia AirPods, ma le AirPods 2 arriveranno solo in autunno.

Sembra, dunque, che non ci sarà il lancio in primavera per AirPods 2. A dirlo sarebbe una nuova, ma “apparentemente affidabile” fonte, che lo avrebbe rivelato al noto leaker @onleaks, informato appunto del lancio posticipato in autunno.

La nuova fonte sembra anche confermare che le AirPods 2 avranno nuove opzioni di colore, ma poco altro viene menzionato nel tweet. Secondo quanto riferito, AirPods 2 saranno esteticamente identiche alla versione attuale, con una nuova texture per una migliore presa degli auricolari e rilasciate anche in colorazione nera.

In passato, tra le novità attese per AirPods 2 c’era anche la funzione di monitoraggio della salute. Di questa nuova funzione, però, non c’è traccia negli ultimi rapporti, e non è dato sapere se i prossimi auricolari wireless di Apple ingloberanno tale caratteristica.

Tornando invece alle anticipazioni delle scorse ore, sembra che le novità Apple saranno presentate in un keynote a marzo, con inizio preordini e disponibilità a seguire, ma a questo punto si infittiscono i dubbi sulla presenza di AirPods 2.

La redazione di Macitynet ha raccolto tutte le informazioni su AirPods 2 in questo articolo: che riassume caratteristiche, prezzi, e data di lancio.