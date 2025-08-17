Parteasy, l’app che ti riporta a casa dal divertimento arriva in nuove città

Vicenza è stata solo l’inizio. Parteasy, l’app italiana che collega in tempo reale utenti e driver Ncc anche fuori dai grandi centri urbani, è pronta a conquistare il resto del Paese.

A pochi mesi dal suo debutto ufficiale, la piattaforma riferisce di contare già oltre 500 auto dirette operative e più di 30 tour attivati all’interno della app, in costante aggiornamento. Un’offerta in rapida espansione che copre le principali città italiane: da Napoli e la Costiera amalfitana, a Palermo e Catania, passando per Roma, Milano e l’intera area del Veneto.

La crescita non si ferma qui. L’azienda sta infatti per rilasciare un importante aggiornamento anche per la web app, che permetterà agli utenti di prenotare un driver come già avviene nella versione mobile. Una spinta ulteriore per favorire l’adozione tra le fasce di pubblico meno avvezze agli store digitali, ma ugualmente interessate a muoversi in sicurezza, senza rinunciare alla libertà di una serata con gli amici.

Parteasy è già disponibile su App Store e Google Play e parte dalla piattaforma nata da un’intuizione dei fratelli vicentini Davide e Mattia Bedin. “Il mercato del trasporto privato fuori dalle grandi città era bloccato, e Parteasy offre una soluzione reale, veloce e conveniente”, spiegano i founder. “Le richieste da tutta Italia dimostrano che la domanda è forte e diffusa. A Vicenza abbiamo dimostrato che il modello funziona: ora tocca al resto del Paese”.

Non solo app

Parteasy non è solo un’App, ma un modello scalabile che punta a digitalizzare il mondo degli Ncc in Italia, un settore che – secondo dati recentemente pubblicati da Wired – conta oltre 127.000 licenze contro poco meno di 29.000 taxi, con una concentrazione impressionante soprattutto in Veneto. La piattaforma consente ai driver di ricevere richieste mirate, aumentare le corse e offrire un servizio su misura, in particolare per locali, eventi, festival e serate a rischio per chi consuma alcolici.

L’App è gratuita per l’utente finale, che può selezionare il proprio driver, visionare l’offerta, scegliere un’esperienza o semplicemente prenotare un passaggio per rientrare a casa in sicurezza; molti attivi sono ad esempio i transfer aeroportuali. “Crediamo che guidare dopo aver bevuto debba diventare impensabile – concludono i founder – e Parteasy è la soluzione più moderna e semplice per evitare rischi, multe e tragedie”.

«Parteasy nasce da un bisogno reale e quotidiano: potersi spostare in sicurezza, soprattutto la sera, senza dover rinunciare a una cena, un evento o un’esperienza per paura di non poter rientrare a casa”, spiegano i fratelli Davide e Mattia Bedin, fondatori di Parteasy. “In molte città italiane, specialmente fuori dai grandi centri, il trasporto privato è ancora un privilegio difficile da gestire: i taxi sono pochi, gli Ncc poco accessibili, e la digitalizzazione praticamente inesistente. Noi abbiamo voluto rompere questo schema. Oggi Parteasy collega l’utente direttamente con l’Ncc più vicino, con semplicità, trasparenza e costi chiari. Stiamo digitalizzando un intero settore e dando finalmente ai conducenti una piattaforma seria, che valorizza il loro lavoro, e agli utenti uno strumento che migliora concretamente la vita. La nostra missione è culturale prima ancora che tecnologica: rendere impensabile mettersi alla guida dopo aver bevuto e offrire una soluzione alternativa credibile. Parteasy non è solo un’app, è una rivoluzione del modo di vivere la mobilità».