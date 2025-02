Come automatizzare l’Always On di iPhone

Pubblicità

Apple non offre ancora una funzione che consenta di programmare il funzionamento dell’Always On di iPhone in momenti specifici della giornata; tuttavia ancora una volta l’app Comandi Rapidi può esserci di aiuto, nello specifico grazie alla piattaforma dedicata alle Automazioni che troviamo al suo interno.

In questo articolo vi spieghiamo come usarla per far sì che la modalità Always On di iPhone si attivi o disattivi automaticamente in base alle vostre preferenze.

Breve riassunto sull’Always On

Prima di passare al tutorial, facciamo un brevissimo recap della funzione. È stata introdotta nel 2022 a partire dagli iPhone Pro Serie 14 e poi riproposta nei modelli successivi.

Esistono diverse applicazioni che ne sfruttano le capacità, a partire da quelle ufficiali; ma soprattutto ci sono casi in cui Apple ha ben pensato di disattivarlo automaticamente per risparmiare batteria, ad esempio quando il telefono si trova in tasca o è lontano dal suo proprietario.

Al di là di questo però, potremmo voler personalizzare con maggiore precisione lo stato di On/Off, ad esempio mantenendo l’Always On attivo durante le ore di lavoro alla scrivania, e spento nel resto del tempo, senza però dover star lì tutte le volte ad accenderlo e spegnerlo.

Come automatizzare il controllo dell’Always On di iPhone

Ecco quindi che, come dicevamo, possiamo sfruttare le Automazioni dell’app Comandi Rapidi proprio per cose come questa.

Creare le due scorciatoie

In tal caso la prima cosa da fare è creare due Scorciatoie: una che attiva l’Always On, l’altra che lo spegne. Quello che andremo a fare sarà poi richiamarle automaticamente in momenti specifici della giornata.

Aprite l’app Comandi Rapidi ;

; se non ci siete già, selezionate l’omonimo pannello Comandi Rapidi in basso a sinistra, quindi cliccate sul tasto + in alto a destra;

in alto a destra; dalla barra di ricerca delle Azioni, cercate l’ Always On ;

; nella schermata successiva, impostate lo stato su On ;

; cliccate su Fine in alto a destra.

Se volete, personalizzate nome (chiamandola magari Always ON) e colore dell’icona (verde?) della scorciatoia per riconoscerla visivamente quando la andremo a richiamare con le automazioni.

La seconda scorciatoia va creata nella stessa maniera, fatto salvo che lo stato dovrà essere impostato su Off. Magari in questo caso un nome altrettanto valido potrebbe essere Always OFF con colore rosso per l’icona.

Creare le due automazioni

Ora che abbiamo preparato le due scorciatoie, impostiamo il sistema per far in modo che le richiami in determinati momenti della giornata.

L’esempio che vi riportiamo è quello di attivare l’Always On tutte le mattine dal lunedì al venerdì alle ore 9:00, e di spegnerlo automaticamente alle ore 17:00. Chiaramente giorni e orari vanno aggiustati in base alle proprie preferenze.

Aprite l’app Comandi Rapidi ;

; spostatevi al pannello Automazioni in basso, e cliccate il pulsante per creare una nuova automazione;

in basso, e cliccate il pulsante per creare una automazione; selezionate il pannello Ora del giorno ;

; impostate l’orario di attivazione;

di attivazione; nella scheda Ripetizione, selezionate Ogni settimana in modo da poter escludere il weekend dei giorni di attivazione;

in modo da poter escludere il weekend dei giorni di attivazione; in fondo, spostate la spunta su Esegui immediatamente ;

; cliccate su Avanti in alto a destra;

in alto a destra; ora selezionate la scorciatoia Always ON verde (se l’avete personalizzata così) creata in precedenza.

Fatto. D’ora in avanti verrà attivato l’Always On tutte le mattine all’ora prestabilita e nei giorni selezionati.

Create adesso una seconda automazione seguendo le stesse istruzioni impostando però l’orario di spegnimento, sempre nei medesimi giorni della settimana, e selezionando la scorciatoia Always OFF rossa (se l’avete personalizzata così). In questo modo, nei giorni e orari prestabiliti, l’Always On verrà disattivato.

Personalizzazioni alternative

Se il vostro è un lavoro più dinamico, nel senso che non necessariamente lavorate dal lunedì al venerdì in determinate fasce orarie, potreste anche valutare di automatizzare il controllo selezionando altre modalità più versatili. Ad esempio invece di Ora del giorno come sistema di controllo dell’automazione, si può optare per:

la posizione geografica selezionando il luogo di lavoro con il pannello Arrivo per l’attivazione e Vado via per la disattivazione dell’Always On;

selezionando il luogo di lavoro con il pannello per l’attivazione e per la disattivazione dell’Always On; il collegamento WiFi, ovvero attivando l’Always On quando ci si aggancia alla rete dell’ufficio e disattivandolo quando invece si esce dal suo raggio di azione (perché stiamo tornando a casa).

