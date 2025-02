Come condividere la rete Wi-Fi tramite QR Code da iPhone

Pubblicità

In passato vi abbiamo spiegato come utilizzare i siti internet che generano codici QR per crearne uno con i dati della rete Wi-Fi ed offrire un più facile accesso alla rete per ospiti e amici. Vi abbiamo anche mostrato come usare lo scanner di iPhone per il collegamento automatico.

A partire da iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia è stata introdotta una funzione all’interno dei sistemi operativi Apple che permette di generare automaticamente questi QR Code, restando così all’interno dell’ecosistema senza dover necessariamente condividere questi dati con i siti internet di terze parti. In questo articolo vi spieghiamo come fare.

Come creare il QR Code del WiFi da iPhone

Per prima cosa bisogna accedere all’app Password di Apple, quindi:

cliccare su Wi-Fi ;

; selezionare la rete da condividere;

la rete da condividere; cliccare su Mostra codice QR della rete.

Il QR Code verrà mostrato all’interno di una scheda in sovrimpressione.

A questo punto è sufficiente chiedere alla persona a cui si vuole offrire l’accesso alla rete di inquadrarlo col proprio telefono direttamente da lì.

In alternativa è sufficiente effettuare uno screenshot del codice QR e quindi stamparlo in modo da avere una copia cartacea da tirare fuori all’occorrenza o semplicemente tenere esposta vicino al router, così che chiunque lo desidera d’ora in avanti potrà facilmente connettervisi.

Altri modi per condividere la password del Wi-Fi

In alternativa al QR Code vi ricordiamo che è possibile condividere la password della rete WiFi anche:

cliccando su Condividi password ;

; accedendo alle impostazioni Wi-Fi, visualizzando la password e dettandola verbalmente (qui la guida per Mac).

Altre guide…

A proposito di reti Wi-Fi, in passato vi abbiamo spiegato come capire se qualcuno ruba la vostra rete Wi-Fi.

Lo sapevate che su Macitynet trovate centinaia di altri tutorial su iPhone, iPad, ma anche su Mac e Apple Watch? Vi basta cliccare sul nome del dispositivo che vi interessa per sfogliarli tutti selezionando poi quelli che desiderate leggere.

Tutti i tutorial per iOS 17 e iOS 18 sono nelle sezioni dedicate ai rispettivi sistemi operativi e loro aggiornamenti.