Parteasy è l’app che unisce il mondo degli Ncc a quello degli eventi

In una recente indagine, Wired è riuscita a collegare svariati database nazionali ed è arrivata alla conclusione che i taxi in Italia sono 28.604 e gli Ncc 127.508, ovvero più del quadruplo delle auto bianche. Incrociando banche dati connesse al registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e noleggio con conducente (Ncc) si è scoperto che in Veneto le licenze Ncc superano di gran lunga quelle dei taxi: 9.864 contro 827. In pratica, ci sono più di 10 ncc rispetto a ogni tassista.

Va precisato che nell’analisi dei dati si ipotizza che sia residuale il numero di tassisti che dopo aver ottenuto una licenza che li vincola ad esercitare in un comune si siano trasferiti fuori provincia. Entrando nel dettaglio delle singole province, a Verona il record dei taxisti (247, contro 1761 ncc), a Venezia ci sono 225 taxisti (1421 ncc), a Padova 183 auto bianche e 1690 autisti privati, a Vicenza 66 taxisti e 1800 ncc, a Treviso 64 taxisti e 2242 ncc; chiudono la classifica Belluno (23 taxi e 497 ncc) e Rovigo (rispettivamente 19 e 453).

L’ecosistema del trasporto “privato” è peraltro al centro della polemica da anni in Italia, le ultime diatribe sulla possibilità di concedere nuove licenze Ncc hanno infiammato il mondo dei tassisti. I tentativi di alcuni giganti internazionali dello car sharing e del servizio di trasporto automobilistico privato di penetrare questo mercato sono stati rallentati da normative molto complesse.

In questa nicchia di mercato è nata Parteasy, start up con base nel Vicentino, che si è data come obiettivo quello di mettere in contatto Ncc con locali ed eventi, è di fatto di fatto è la prima applicazione esistente in Italia che unisce il mondo dei professionisti della nightlife e quello del trasporto privato. I fondatori sono due fratelli vicentini. Davide Bedin ha 23 anni, parla inglese, francese e cinese dopo aver frequentato il Liceo Linguistico. Il fratello, Mattia, ha due anni in più e si è diplomato ragioniere. Il progetto è assistito nell’hub di Confartigianato Vicenza, che ha preso parte all’adeguamento della piattaforma alla normativa vigente nel settore Ncc.

“Esistono delle applicazioni interne al mondo degli Ncc, ma nessuna fino ad oggi lavora su un pubblico mirato e precisamente targettizzato”, spiegano i due fratelli vicentini. “Di fatto, è un mercato che non è ancora stato digitalizzato e dove altri modelli internazionali non riescono a diventare dominanti, anche perché non garantiscono agli Ncc dei valori minimi per il viaggio”.

Entrando nel dettaglio, l’utente di Parteasy può navigare nell’App, scegliere il locale dove andare a chiedere ad un Ncc convenzionato di venirlo a prendere e di riportarlo a casa. A prezzi spesso migliori rispetto ai tassisti normali, ma questo dipende dall’offerta del momento. Il test pilota inizierà nel Vicentino questo autunno, già coinvolti una ventina di Ncc.

La startup afferma che si è arrivati al test dopo anni di lavoro. Nel corso dell’ultimo triennio sono state sviluppate la piattaforma web e il business model: l’app è gratuita per gli utenti e ci saranno dei particolari protocolli di adesione per gli Ncc. Per sondare il mercato, sono stati realizzati incontri tra Roma, Genova, Vicenza e Venezia. Non solo, è arrivato anche uno speciale finanziamento da Invitalia dedicato alle imprese che propongono idee innovative sul mercato.

“La nostra generazione è più consapevole di quelle precedenti sui temi della sicurezza stradale: patente, serenità, comodità e comunità vanno di pari passo”, spiegano Davide e Mattia Bedin. “Crediamo anche che serva massima attenzione da parte degli organizzatori di eventi nel fornire un servizio in linea con i tempi, che preveda il trasporto, considerato che esperienze di questo genere già esistono all’estero. In Veneto, oggi la domanda di trasporto c’è, ma non viene soddisfatta coi meccanismi attuali. È necessario contribuire alla digitalizzazione del settore degli Ncc”.

L’app non è destinata solo al mondo della movida. Esistono infatti dei piccoli ecosistemi locali dove potrebbe rapidamente prender piede, in base alla località riesce a proporre un servizio su misura: il progetto Parteasy sa adattarsi al contesto. Qualche esempio? Nel Veronese potrebbe essere usato per visitare l’area della Valpolicella e dei vigneti, sul Litorale con specifici prodotti collegati al turismo di Jesolo; in zona Firenze si potrebbe pensare all’evento del Pitti o a Milano alla gestione del traffico di persone in zona aeroporto.

Quello che manca, e che Parteasy cerca di portare come servizio all’utente è una soluzione che inglobi tutta l’offerta degli Ncc, e che filtri, poi, le richieste in base alle esigenze del singolo utente finale proponendo le migliori offerte. “La nostra App sta già riscontrando un enorme interesse tra gli addetti ai lavori”, concludono i due giovani startupper vicentini. “Ora attiviamo il test pilota su Vicenza e poi miriamo ad espanderci in tutto il Veneto, a partire da Jesolo. Ma l’ambizione è quella di aprire filiali in tutta Italia, per questo stiamo organizzando incontri in tutte le province con gli Ncc per chiedere a loro di aderire al nostro progetto”.