Il regista di Harry Potter 3 e di “Roma” creerà contenuti per Apple TV+

Alfonso Cuarón lavorerà per Apple: il regista, conosciuto soprattutto nel mondo del cinema per la direzione di diversi film tra cui Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban, ha siglato un accordo pluriennale che prevede lo sviluppo di progetti televisivi per Apple TV+.

Questa nuova collaborazione di fatto segnerà la sua prima grande incursione nel mondo televisivo. In passato ha co-creato la serie televisiva Believe della NBC e ha diretto la serie di antologie messicane La Hora Marcada, ma come dicevamo il suo nome è maggiormente conosciuto per la regia dei film.

Oltre al terzo capitolo della saga di Harry Potter del 2004 ha diretto altri film pluripremiati come Y Tu Mamá También, Children of Men, Gravity e Roma. Tutti i programmi TV che verranno creati da Cuarón in collaborazione con Apple – l’accordo infatti prevede che il regista possa comunque continuare a produrre contenuti anche per altre aziende – saranno inclusi in Apple TV+, il servizio in abbonamento che sarà disponibile al pubblico a partire dal 1 novembre.

Ricordiamo che accordi simili a quello da poco siglato con Cuarón sono stati presi da Apple anche con altri nomi degni di nota come Oprah Winfrey, Justin Lin di Fast and Furious (tra gli altri) e Jason Katims, creatore di Saturday Night Lights e dell’originale serie Roswell.