Apple porterà i colori degli iMac M1 anche nei MacBook Air

Cominciate a mettere da parte i soldi perché, dopo anni e anni di computer colorati con poche tonalità di grigio metallo, Apple ha in cantiere una nuova generazione di MacBook Air caratterizzati da una gamma di colori simile a quanto appena fatto con la nuova linea degli iMac M1 presentati il 20 aprile e in arrivo entro il mese di maggio.

Molti appassionati Apple di lungo corso hanno senza dubbio fantasticato questa possibilità quando da Apple Park sono stati presentati i primi iMac M1 colorati, come non si vedevano dell’epoca d’oro del ritorno di Steve Jobs a Cupertino alla fine degli anni ’90.

Ora però arriva la prima anticipazione a sostegno della fantasia: secondo il leaker Jon Prosser, i piani di Apple per la prossima generazione di MacBook Air prevedono esattamente il ritorno a una strategia di prodotto e marketing dell’era Steve Jobs, quindi con computer per il segmento consumer in diversi colori.

Il richiamo all’era Steve Jobs e il ritorno dei colori per MacBook Air arrivano direttamente dalla fonte del leaker. Jon Prosser nel suo ultimo video pubblicato su YouTube mostra una schermata della chat con i messaggi scambiati con il suo informatore nella quale la gola profonda pubblica la leggendaria matrice 2 x 2 che ha segnato i primi passi di Apple, da società prossima al fallimento alla parabola tutta in crescita che l’ha resa il più grande colosso tecnologico al mondo.

La matrice 2 x 2 di Steve Jobs indica due prodotti per il segmento consumer, tutti colorati, accompagnati da due prodotti per il mercato professionale, decisamente meno o poco colorati: in entrambi i casi una macchina desktop e una portatile.

Il motto di allora che ora si riaffaccia finalmente all’orizzonte è «Colori per consumatori medi», sottintendendo tinte più scure e meno vistose invece per i prodotti destinati agli utenti professionali. Per completare il quadro Prosser offre anche un rendering di uno degli MacBook Air colorati, in una delle tinte già viste per iMac M1.

