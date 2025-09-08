Apple, il laccio a tracolla per gli iPhone 17 appare in foto

Non è stato annunciato ma la sua esistenza è ormai certa e confermata da più fonti diverse: il Crossbody Strap è il primo laccio a tracolla ufficiale che Apple introdurrà in abbinamento alla nuova gamma iPhone 17, ed ora dopo anticipazioni e dettagli emersi dalle custodie, è mostrato per la prima volta in foto.

Non possiamo avere la certezza assoluta che quello in foto sia proprio il Crossbody Strap di Apple per iPhone 17, ma la fonte è molto attendibile perché l’immagine che riportiamo in questo articolo arriva da Sonny Diskson, uno dei leaker storici su Apple e iPhone che vanta un impressionante elenco di anticipazioni riuscite.

Come accennato, sia nelle custodie in Silicone che nelle cover nel nuovo materiale TechWoven, che sostituirà l’ormai abbandonato FineWoven, sono presenti coppie di fori negli angoli in basso (sia a destra che sinistra) dove far passare il cordino per fissare Crossbody Strap, accessorio indicato per nome sul retro del packaging delle cover.

Del primo laccio a tracolla Apple sappiamo quasi tutto: all’interno è composto da un’anima in metallo flessibile che corre per l’intera lunghezza del laccio, rendendolo magnetico. In questo modo per indossarlo e regolarlo non servono ingombranti moschettoni e si evita che l’utente debba perdere tempo (e pazienza) per fare nodi.

Le due polarità opposte del laccio fanno sì che si possa agganciare e sganciare al volo magneticamente, esattamente nella posizione desiderata. Nella prima foto il laccio a tracolla Apple Crossbody Strap sembra rivestito in materiale nylon intrecciato, simile a quello che la società impiega nei cinturini Sport Loop, ma sembra possa arrivare anche una versione in silicone morbido al tatto.

Spicca la colorazione in arancione vivido, in abbinamento a una delle nuove tinte previste per gli iPhone 17. Con il passaggio dal titanio all’alluminio quest’anno anche gli iPhone 17 Pro sembra abbandoneranno i tradizionali colori tenui e sfumati per essere caratterizzati da tinte molto più decise e marcate.

Per tutte le anticipazioni che riguardano il modello base iPhone 17, il nuovo iPhone 17 Air e i modelli top di gamma iPhone 17 Pro e Pro Max si parte dai rispettivi collegamenti.