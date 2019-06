Apple aggiorna iMovie per iPhone e iPad, con nuovo effetto greenscreen e nuove colonne sonore

Funzioni migliorate e tante novità in arrivo per iMovie per iOS: Nell’aggiornamento che Apple ha rilasciato martedì 11 giugno 2019 per iMovie per iPad e iPhone ci sono numerosi miglioramenti, come l’effetto greenscreen, nuove colonne sonore e molte altre novità.

L’effetto greenscreen, una delle tecniche utilizzate in ambito cinematografico e televisivo per creare sfondi nuovi, funzionerà ora sia con materiale girato davanti a fondali blu e fondali verdi. La funzione include una maschera a quattro punti e un cursore.

Con l’aggiornamento di iMovie per iOS sarà possibile utilizzare 80 nuove colonne sonore, dei generi pop, chill e sentimentale.

Ci sono delle novità anche per quanto riguarda l’utilizzo delle immagini: sarà possibile utilizzare le foto sovrapposte per ottenere l’effetto picture-in-picture e split-screen. Le immagini potranno, inoltre, essere rilasciate con sfondi trasparenti per la creazione di loghi e di grafiche personalizzate e il bordo potrà essere nascosto.

Apple ha aggiunto il supporto di ClassKit per l’invio di video da parte degli studenti agli insegnanti tramite Schoolwork, ma ha disattivato la condivisione con iMovie Theater in favore di iCloud Photos (i filmati potranno essere salvati su “foto di iCloud”, per poterli poi guardare su altri dispositivi, compresa Apple TV). E’ risolto, inoltre, il problema che rendeva nero il visore durante la visualizzazione dell’anteprima di un video a schermo intero su un monitor esterno.

Il nuovo aggiornamento di iMovie per iOS – che è un’applicazione gratuita – può essere scaricato su tutti i dispositivi iPhone e iPad compatibili con iOS 11.4 o versioni successive.

iMovie per iOS è l’applicazione che consente di creare trailer in stile hollywoodiano e splendidi filmati direttamente con il proprio iPhone o iPad. Con pochi tap è possibile creare, trasferire, condividere e personalizzare i propri filmati. iMovie richiede iPhone 7 o successivi, iPad di sesta generazione o iPad Pro (2017) o successivi, ma il supporto per la risoluzione 4K è disponibile su iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPad Air 2, iPad Pro e dispositivi successivi. Tutte le novità che riguardano iMovie per iOS e per Mac si possono trovare in questa sezione dedicata a iMovie di Macitynet.