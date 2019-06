iPhone XR 2 atteso con autonomia più lunga di qualsiasi iPhone

Apple propone l’attuale iPhone XR come il modello con più batteria di ogni altro iPhone, una caratteristica che sembra sarà mantenuta e migliorata ancora nel successore iPhone XR 2. Dalla Cina e dalla Corea arrivano indicazioni sull’inizio di produzione della batteria per iPhone XR 2, componente con capacità di 3.110 mAh. Se questo valore verrà confermato si tratta di una capacità superiore a quella attuale.

Ora iPhone XR funziona con una batteria da 2.942 mAh, una capacità contenuta se confrontata a numerosi Android ma, grazie all’ottimizzazione hardware e software di Apple, in grado di superare tutti gli altri modelli presenti e passati della gamma iPhone.

Sulla carta anche l’incremento, poco superiore al 5%, sembra modesto, in ogni caso sufficiente per rendere iPhone XR 2 il modello più capiente di tutti gli iPhone con batteria singola standard. Infatti negli iPhone XS e XS Max Apple impiega una batteria a forma di L, in pratica ottenuta dalla fusione di due celle distinte.

A livello di specifiche pure iPhone XS Max è il modello con batteria più grande, anche se di poco, con 3,171 mAh. Ma il top di gamma deve anche gestire uno schermo con diagonale e risoluzione grafica maggiori, caratteristiche che richiedono più lavoro per processore e GPU.

Già negli scorsi mesi sono circolate indicazioni sui piani di Apple di dotare i nuovi iPhone 2019 di batterie più capienti. Una scelta dovuta non solo per questioni di autonomia, ma anche per supportare meglio la nuova funzione attesa di ricarica wireless reversibile che permetterà di appoggiare gli AirPods 2 sugli iPhone 2019 per una ricarica di emergenza.

Secondo quando segnala il coreano TheElec la batteria di iPhone XR 2 è prodotta dalla cinese Ameperx Technology Limited, mentre Huapu Technology si occupa del pacakcing della componente. Non sembra invece sia ancor iniziata la produzione delle batterie destinate agli eredi di iPhone XS Max e iPhone XS 2019.

In tutti e tre i nuovi iPhone 2019 attesi a settembre è previsto il processore Apple A13, nei modelli top tripla fotocamera da 12 megapixel sul retro e anche una da 12 MP sul fronte. Per l’erede di iPhone XR invece una doppia fotocamera. Oltre alla ricarica wireless bilaterale per poter ricaricare accessori come AirPods 2 con iPhone 2019 è previsto l’arrivo di un nuovo alimentatore USB-C più potente. Sembra sarà eliminato il 3D Touch.