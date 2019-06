Vinci le Apple Airpods 2 e scarica gratis il software di video editing 4K per Mac e PC VideoProc

Offerta da non perdere per chi è alla ricerca di un comodo software di video editing per PC e per Mac: è ora possibile scaricare VideoProc, l’interessante programma di Digiarty che permette di processare, modificare e convertire i video, in versione Mac o PC a seconda della propria piattaforma, e provare a vincere le ambite Apple Apple Airpods 2.

Tentare la fortuna per vincere le cuffie auricolari Apple è semplice, basta collegarsi alla homepage di VideoProc cliccando su questo indirizzo, recensire il software completando il breve sondaggio di 5 domande, inserire la propria email nell’apposito box e cliccare poi sul link Enter To Win come mostrato nell’immagine qui di seguito.

Chi fosse interessato può poi scaricare la versione gratuita di VideoProc da questi link diretti.

Download Versione per Mac da attivare con questo codice licenza: DBOBO-4PUIA-CJVQA-TXICC

Download Versione per Windows da attivare con questo codice licenza: DAP4W-OVZF2-R2IOY-FIBBR

La versione scaricata sarà la 3.3 e gli utenti che decideranno di installare il programma potranno utilizzarlo illimitatamente.

L’unico limite di questa versione gratuita è che non potrà ricevere i futuri aggiornamenti, disponibili solo per la versione “lifetime” a pagamento, ora in super offerta a partire da 35.95 dollari, o per la licenza annuale, in vendita a 29.95 dollari.

Per chi non lo conoscesse, VideoProc è una suite di post produzione, ottimizzata per l’editing dei video GoPro 4K, ma ottima anche per la filmati registrati da smartphone e droni. Tra le più complete di sempre lavora con file di grandi dimensioni, ed è specializzato per processare video 4K UHD, con supporto ai video registrati a 120 o 240 fps.

È possibile ruotare, ritagliare, unire, aggiungere diversi effetti, stabilizzare i video mossi, ridurre il rumore, convertire i video in GIF, convertire i DVD in MP4, MOV, AVI e altri formati, eseguire il backup dei vecchi DVD in 6 modi, registrare totalmente o in parte lo schermo del PC / Mac / iOS, registrare con la webcam, registrare sia lo schermo che la webcam, e molto altro.

Grazie all’esclusivo supporto dell’accelerazione hardware della GPU, VideoProc è in grado di gestire grandi video 4K senza crash e accelerare la velocità di conversione, download, modifica e registrazione video, mantenendo una qualità di output il più elevata possibile.

L’azienda ha pubblicato diversi tutorial relativi a VideoProc; ecco qui di seguito un filmato di presentazione.

Le Apple Airpods in palio saranno 5 e verranno annunciati il prossimo 15 giugno. Consigliamo a tutti di tentare la fortuna: partecipare al concorso è totalmente gratuito e magari la sorte potrebbe baciarvi. Per partecipare potete cliccare questo link diretto.