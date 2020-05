Apple al primo posto tra i marchi con il legame più forte con gli utenti

Apple è il marchio che nel mondo ha un legame più forte con gli utenti. Cupertino ha ottenuto il primo posto nella classifica della MBLM per il 2020 per la categoria dei marchi del settore tecnologico e nella classifica generale si è posizionata dietro ad Amazon e Disney.

Non è la prima volta per Apple: si è spesso classificata al primo posto nel sondaggio annuale della MBLM – The Brand Intimacy Agency relativamente alla categoria dei marchi del settore tecnologico. L’anno scorso, però, è stata superata da YouTube. Per quanto riguarda, invece, la classifica generale Apple è scesa dal secondo al terzo posto, superata da Amazon e Disney.

Apple rimane, però, comunque, l’unico marchio di tecnologia e e telecomunicazioni nella top 10 della classifica di MBLM, nell’anno in cui è entrato in classifica Walmart, in nona posizione, accanto a quattro marchi dell’industria automobilistica.

Lo studio di MBLM raccoglie i dati provenienti da oltre 25mila consumatori e 400 marchi. Le lcassifiche dei marchi di MBLM sono realizzate a partire da indagini condotte tra consumatori sparsi per gli Stati Uniti, il Messico e gli Emirati Arabi Uniti.

Sul sito di MBLM è possibile giocare con i filtri per vedere in che modo l’età e il reddito incidono sul punteggio del legame degli utenti con il marchio. Se si considerano i consumatori di età compresa tra 18 e 24 anni, ad esempio, la forza del legame con Apple scende al settimo posto assoluto, mentre per gli utenti tra i 35 e i 65 anni Cupertino sale al primo posto in assoluto.

