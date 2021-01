Apple annuncia Watch Serie 6 edizione limitata Black Unity

Febbraio negli Stati Uniti è il mese dedicato alla cultura e alla storia delle popolazioni di colore: per l’occasione Apple annuncia negli USA una edizione limitata di Apple Watch Serie 6 Black Unity, con quadrante e cinturino che riprendono i colori della bandiera panafricana. Ricordiamo che le prime immagini di questo quadrante sono state individuate negli scorsi giorni all’interno della release candidate di watchOS 7.3, in arrivo per tutti gli utenti nelle prossime ore.

Il nuovo Apple Watch Serie 6 edizione limitata Black Unity è accompagnato dal cinturino abbinato Black Unity Sport Band, anche questo caratterizzato dai colori della bandiera panafricana. Entrambi saranno disponibili in commercio a partire dal primo febbraio in USA e in altri 38 stati, con prezzo a partire da 399 dollari per lo smartwatch e di 49 dollari per il cinturino. Nel momento in cui scriviamo non è dato sapere se questo modello di Apple Watch e cinturini saranno commercializzati anche in Italia.

Sempre per il mese di febbraio in USA dedicato alla storia delle popolazioni di colore, Apple lancerà una corposa serie di iniziative su praticamente tutte le sue piattaforme e negozi digitali. Su App Store verranno messe in evidenza app, giochi e storie degli sviluppatori di colore. Su Apple Music verranno messi in evidenza artisti e generi musicali di colore che hanno tanto influenzato la musica nel mondo e anche la cultura popolare.

In Apple Mappe ci saranno delle guide che presenteranno ristoranti e locali gestiti da neri, così come altri contenuti ancora su Apple TV, Apple News, libri e audiolibri in Apple Books, Podcast e altro ancora, fino ad arrivare a programmi di allenamento delle star di colore in Apple Fitness+ e lezioni di creatività e cambiamento nei corsi Today at Apple in versione digitale e online disponibili gratis per tutti.

Tutte le immagini e le fotografie di questo articolo sono di Apple.

