Con watchOS 7.3 arriva Unity, il quadrante con i colori panafricani

Su Apple Watch sta per arrivare il nuovo quadrante battezzato Unity: lo hanno scoperto gli sviluppatori che hanno già messo le mani sulla release candidate di watchOS 7.3 distribuita nelle scorse ore. La release candidate è una particolare versione del software che prelude alla versione finale stabile, il che vuol dire che se non ci saranno intoppi gli utenti si ritroveranno a poter aggiornare Apple Watch molto presto.

Questo aggiornamento consentirà di fruire delle notifiche generate dal sistema ECG, in grado di rilevare irregolarità nella frequenza cardiaca, a un numero di paesi maggiore e introdurrà gli allenamenti per le camminate guidate offerte dall’abbonamento ad Apple Fitness+, ma come dicevamo watchOS 7.3 introduce anche un nuovo quadrante che l’azienda chiama Unity. Ispirato ai colori della bandiera panafricana è caratterizzato da forme che – spiega Apple – cambiano durante il giorno e mentre ci si muove, creando così un quadrante unico per ogni utente.

Ci sono tre diverse combinazioni di colore per questo quadrante: rosso, nero e verde proprio come le strisce della sopracitata bandiera, con il giallo in aggiunta a questi tre colori e una versione monocromatica in nero e grigio.

Tenendo in considerazione la provenienza della palette di colori alla quale questo quadrante si ispira, non stupisce che ciascuno di essi abbia un significato preciso. Apple offre anche una breve descrizione e spiegazione «Il rosso rappresenta il sangue che unisce il popolo della diaspora africana, il nero è dedicato alle persone le cui vite sono correlate alla bandiera, mentre il verde è il simbolo della vibrante ricchezza naturale dell’Africa».

Questo quadrante supporta l’aggiunta di due Complicazioni, una sul bordo superiore e una su quello inferiore, e come dicevamo forme e colori dovrebbero cambiare leggermente mentre ci si muove, anche se non è chiaro come ciò accada esattamente. Probabilmente accelerometro e giroscopio fanno parte dell’equazione che regola il tutto.

Tutti gli articoli che parlano di iPhone, iPad, Mac e Apple Watch sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere sulle ultime versioni di iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e Apple Watch 7 è riassunto negli approfondimenti di macirtynet ai rispettivi collegamenti.