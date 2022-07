Apple ha assunto Luigi Taraborrelli, ex dirigente Lamborghini

Un ex dirigente di Lamborghini è stato assunto da Apple per lavorare ovviamente sul fantomatico veicolo della Mela della quale si parla ormai da anni.

A riferirlo è il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg spiegando che Apple ha arruolato un top manager responsabile dello sviluppo di auto, dimostrazione che la Mela sta intensificando il lavoro sulla sua vettura a guida autonoma.

L’uomo in questione è Luigi Taraborrelli, veterano del settore con 20 anni di esperienza presso l’azienda italiana produttrice di automobili. A riferirlo al redattore di Bloomberg è stata una non meglio identificata fonte, spiegando che Taraborrelli ha ricoperto il ruolo di responsabile telai e dinamica dei veicoli presso Automobili Lamborghini SPA.

La mossa indicherebbe che Apple è intenzionata a produrre una sua auto, indiscrezione che torna dopo anni di presunti contrattempi e stravolgimenti all’interno del gruppo della Mela che segue questo progetto.

Grazie alle sue competenze, Taraborrelli diventa uno dei più importanti alti dirigenti del team Apple Car, portando in azienda la sua esperienza con le supercar tra le più belle e desiderate.

Taraborrelli ha lavorato su modelli quali Urus, Huracan e Aventador, oltre a serie limitate quali l’off-road Huracàn Sterrato, e la concept car Asterion (coupé ibrida). Il dirigente in questione ha supervisionato il team di sviluppo del telaio ma si è occupato anche di aree quali: manovrabilità, sospensioni, guida, freni e cerchi ruota.

All’inizio di quest’anno Apple ha assunto l’ingegnere Ford di lunga data, Desi Ujkashević che lavorava in Ford da oltre 30 anni, con esperienza in sistemi di sicurezza, progettazione ingegneristica, ingegneria degli interni della carrozzeria e altro ancora. Lo scorso anno Apple ha assunto Ulrich Kranz, ex senior executive della divisione auto elettriche di BMW; prima ancora è stato assunto Stuart Bowers, ex dirigente di Tesla responsabile Autopilot, il software che consente alle vetture dell’azienda specializzata nella produzione di auto elettriche, di sterzare, accelerare e frenare automaticamente nella propria corsia di marcia.

Al progetto Apple Car hanno collaborato/collaborano ingegneri che in precedenza hanno lavorato per Tesla, Rivian Automotive, Waymo, Volvo Car e Mercedes-Benz AG.

