Ingegnere Ford di lungo corso passa ad Apple Car

L’ingegnere Ford di lunga data, Desi Ujkashević, ha lasciato l’azienda e ha deciso di unirsi ad Apple per lavorare al progetto automobilistico della Mela.

Così, almeno, riferisce Bloomberg. Ujkashevic lavorava in Ford da oltre 30 anni e ha esperienza in sistemi di sicurezza, progettazione ingegneristica, ingegneria degli interni della carrozzeria e altro ancora.

Prima di lasciare Ford per Apple, Ujkashevic ha ricoperto il ruolo di Direttore globale dell’Ufficio di ingegneria per la sicurezza automobilistica di Ford, mentre ancor prima era Direttore tecnico. Nel suo ruolo precedente incarico è stata Direttore tecnico per i programmi per veicoli nordamericani, dove è stata responsabile dell’ingegneria per i programmi automobilistici e di utilità, gestendo i risultati della progettazione ingegneristica, incluso il raggiungimento di obiettivi di costo, profitto, qualità e tempistica. In precedenza, Desi è stata Global Director, Interiors Engineering, dove ha guidato la strategia, l’esecuzione, la qualità e il lancio per gli interni in tutti i programmi globali. In precedenza, Desi ha completato un incarico internazionale di 3 anni in Germania, ricoprendo il ruolo di Direttore dell’ingegneria Ford per i sistemi di carrozzeria e le operazioni di progettazione.

Ujkashevic è entrata a far parte della Ford per la prima volta nel 1991 e nel corso degli anni ha scalato le gerarchie interne. Ha contribuito allo sviluppo di Ford Escape, Explorer, Fiesta e Focus, inoltre ha lavorato su veicoli elettrici. Ujkashevic ha una vasta esperienza che andrà a beneficio del progetto Apple Car e potrebbe essere coinvolta nell’aiutare Apple a sviluppare misure di sicurezza per i veicoli elettrici.

Bloomberg ha precedentemente affermato che Apple vuole che “Apple Car” sia più sicura delle auto di Tesla e Waymo, con sistemi di backup per evitare guasti al sistema di guida.

Apple ha assunto diversa forza lavoro da Ford e da altre società automobilistiche negli ultimi anni mentre lavora nello sviluppo di un veicolo completamente autonomo. Il progetto “Apple Car” ha dovuto affrontare problemi di leadership nel tempo, egli obiettivi della società sono cambiati più volte, anche se le ultime voci suggeriscono che Apple è sulla buona strada per consegnare il veicolo nel prossimo decennio.

Si ipotizza che Apple punti a un lancio nel 2025 , ma i problemi con lo sviluppo dell’auto potrebbero ritardare il progetto fino al 2028.