Apple attiva la permuta dei Mac usati negli Apple Store

A cominciare da questo mese di giugno Apple renderà disponibile la permuta dei Mac usati negli Apple Store. Già da tempo la multinazionale di Cupertino ritira i computer del proprio marchio con una procedura guidata, ma solo su Apple Store online: per la prima volta questa possibilità verrà estesa anche ai punti vendita della catena Apple Retail, così come avviene praticamente per tutti gli altri dispositivi di Cupertino.

Con il ritiro da parte di Apple e la permuta dei Mac gli utenti possono ottenere il valore dell’usato come credito su una carta regalo Apple, che potrà poi essere utilizzata per acquisti futuri, oppure detrarre il valore dell’usato dal prezzo di listino di un nuovo Mac. Secondo quanto anticipato da Bloomberg, l’operazione sarà inizialmente disponibile a partire dal 15 giugno negli Stati Uniti e, subito dopo, dal 18 giugno anche in Canada.

Per il momento quindi si parla degli Apple Store di solamente due paesi, in ogni caso sempre in passato questo tipo di operazioni è stato poi esteso anche in tempi abbastanza rapidi in altri paesi. Ricordiamo che sia nel negozio online che nei negozi Apple Store fisici, la società effettua ritiro e permuta di iPhone, iPad e Apple Watch, una soluzione introdotta per incentivare l’acquisto di nuovi modelli, insieme ai pagamenti rateali.

Da questa pagina di Apple Store online è possibile scoprire quanto Apple valuta il nostro dispositivo usato: solitamente risulta più conveniente procedere con la vendita a privati o altre società specializzate nei ricondizionati, in Italia segnaliamo Trendevice.

Il discorso risulta identico anche nel caso di Apple per la permuta dei Mac usati negli Apple Store, un incentivo per l’acquisto di nuovi modelli che sembra siano presto in arrivo. Infatti stando alle ultime anticipazioni in occasione della WWDC20 che inizia il 22 giugno, Apple potrebbe svelare un nuovo iMac completamente ridisegnato, un cambio di design atteso da anni: ne abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo.

