Apple avrebbe investito oltre 300 milioni sui display Mini-LED e Micro-LED

Apple prevede di investire circa 334 milioni di dollari per l’apertura di una nuova fabbrica presso l’Hsinchu Science Park di Taiwan, secondo un rapporto cinese apparso in queste ore sull’Economic Daily News. L’investimento sarebbe destinato alla produzione di display Mini-LED e Micro-LED per dispositivi futuri, in collaborazione con i fornitori con sede a Taiwan Epistar e AU Optronics.

Già a marzo scorso, l’analista Ming-Chi Kuo aveva ipotizzato per Apple piani di rilascio di almeno sei prodotti Mini-LED entro la fine del 2021, inclusi i modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici, un iMac Pro, un iPad Pro da 12,9 pollici, un iPad da 10,2 pollici e un ‌iPad‌ mini da 7,9 pollici.

Kuo aveva anche affermato in precedenza che i display retroilluminati Mini-LED consentiranno di progettare prodotti più sottili e leggeri, offrendo allo stesso tempo molti degli stessi vantaggi dei display OLED utilizzati sugli iPhone più recenti, inclusi contrasto elevato e gamma dinamica.

Il rapporto ricorda comunque che Apple ha già un centro di ricerca e sviluppo Mini-LED e Micro-LED nello stesso parco di ricerca, costruito nel 2014, ma i nuovi impianti serviranno ad accelerare, e incrementare lo sviluppo della tecnologia.

Già nel 2018, comunque, si ipotizzava che oltre a AU Optronics ed Epistar, Apple collaboraba con TSMC per sviluppare metodi utili per produrre in massa pannelli MicroLED. All’epoca, molte voci volevano Apple in trattativa anche con PlayNitrite, altra azienda taiwanese che ha sviluppato una sua tecnologia MicroLED denominata PixeLED.