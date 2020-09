Apple avverte gli sviluppatori italiani: nuova imposta del 3% sui servizi digitali

Apple avverte gli sviluppatori di App Store italiani: presto sarà prelevato dai loro profitti il 3% in più di tasse. È l’effetto, spiega Cupertino in una nota al cui centro ci sono proprio alcune novità fiscali su scala mondiale, della web tax che l’Italia, assieme ad altre nazioni europee, ha deciso di applicare ai grandi gruppi che operano su Internet.

L’imposta sui servizi digitali, lo ricordiamo, si applica nella misura del 3% su quelle aziende che hanno ricavi da 750 milioni di euro in sù, di cui almeno 5,5 milioni sul nostro territorio nazionale. Il caso di Apple, Amazon, Facebook e pochi altri. La cosidetta digital service tax (come la chiama Apple nella comunicazione agli sviluppatori) riguarda non solo l’Italia, ma anche altre nazioni come Spagna, Francia e Regno Unito ma non è in realtà mai stata applicata in attesa dell’esito delle trattative con gli Stati Uniti che minacciano ritorsioni e dazi reciproci. Anche in conseguenza della crisi del Covid, il tavolo di discussione, sospeso per iniziativa del governo americano, non è mai ripreso e attualmente la tassa non è di fatto in vigore. Ma Apple ha messo ugualmente le mani avanti

Quando sarà in azione, l’imposta non porterà ad un immediato aumento dei prezzi. Semplicemente gli sviluppatori si vedranno decurtare un ulteriore 3% dal guadagno sulle applicazioni. In pratica oltre all’attuale 22% dell’IVA, sarà tolto un ulteriore 3% che si aggiunge alla “tassa Apple” (quel che Cupertino ricava dalla vendita delle singole applicazioni) del 30%. Allo sviluppatore resterà in tasca da vendita di applicazione o vendita di acquisti in app il 55% del prezzo facciale. A quel punto toccherà a lui decidere se accontentarsi o aumentare il prezzo.

Le tasse, come accennato, sono al centro anche di novità per altre nazioni. In particolare, i prezzi di app e acquisti in-app si apprestano ad aumentare in Cile, Messico, Arabia Saudita e Turchia. Più nel dettagli, in Cile per via di una nuova imposta sul valore aggiunto del 19%, in Messico del 16, in Arabia Saudita dal 5% al 15%, mentre in Turchia vi sarà una nuova tassa sui servizi digitali del 7,5% in aggiunta all’attuale imposta sul valore aggiunto del 18%. In Germania, invece, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto ridotta dal 19% al 16%.

In questi paesi gli sviluppatori potranno scaricare i grafici dei prezzi aggiornati dal sito per sviluppatori di Apple, così da prepararsi alle modifiche imminenti. Gli sviluppatori potranno modificare i prezzi di app, abbonamenti e acquisti in-app e, se lo desiderano, e potranno scegliere di mantenere i prezzi per gli abbonati esistenti. Apple afferma che le variazioni di prezzo saranno attive “nei prossimi giorni”.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple sono disponibili da questa pagina. Tutte le notizie e gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad e Mac sono disponibili ai rispettivi collegamenti.