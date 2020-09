IFA 2020, LG inaugura lo stand virtuale

Per LG incomincia IFA 2020: l’azienda sudcoreana ha inaugurato il 1° settembre il proprio stand virtuale che potrà essere esplorato per tutto il mese di settembre. Direttamente da casa i visitatori potranno godersi un tour dettagliato accompagnati da una guida virtuale, vedere un tutorial che spiega come navigare nello stand e cliccare un un prodotto per provarlo o per capirne le specifiche tecniche.

Insomma, ai visitatori LG propone un’esperienza virtuale completa, che permetterà loro di sentirsi proprio come a Berlino e di capire, anche se a distanza, come la propria quotidianità potrebbe cambiare o migliorare con le soluzioni LG.

L’esperienza interattiva offerta in occasione di IFA 2020 è stata realizzata grazie alla collaborazione di LG con Unity Technologies che ha messo a dispositzione Unity Video Game Engine, la piattaforma per la creazione di contenuti interattivi e real-time 3D, che include delle soluzioni software per creare contenuti interattivi e dispositivi per la realtà aumentata e virtuale.

All’interno dello spazio virtuale sarà presente l’OLED New Wave, un’installazione realizzata con schermi flessibili, che fornisce una dimostrazione spettacolare della qualità d’immagine degli OLED di LG e la capacità di assumere factory form unici. I visitatori potranno scoprire l’offerta per l’intrattenimento domestico di LG nella “Home Cinema Zone” e sperimentare la riproduzione di immagini e suoni degli LG OLED TV, oppure divertirsi e giocare nella “Gaming Zone””.

Sette zone dello spazio virtuale saranno dedicate agli elettrodomestici smart. Organizzate attorno ai tre temi di Salute, Igiene e Praticità, le zone, chiamate Reimagine Your Life @ Home with LG, mostrano come una casa possa essere resa più sicura e salutare grazie alla tecnologia. La tecnologia LG infatti è in grado di purificare l’aria che respiriamo, assicurare l’igiene di vestiti e stoviglie, creare piatti salutari offrendo una cura nel servizio clienti proattiva e personalizzata.

