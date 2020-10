Apple avvisa: l’alimentatore MagSafe potrebbe lasciare impronte su alcune custodie

Apple indica in un documento di supporto che l’alimentatore MagSafe potrebbe lasciare impronte di forma circolare sulle custodie in pelle, indicando inoltre che l’accessorio per la ricarica wireless è compatibile con gli alimentatori da 12W (non è necessario per forza usare l’alimentatore USB-C da 20W ma con questo si ottiene ovviamente la migliore velocità di ricarica).

L’alimentatore MagSafe consente di ricaricare wireless gli iPhone e ha la peculiarità di offrire potenza fino a 15W e allinearsi magneticamente con i modelli di iPhone 12 o iPhone 12 Pro. È possibile usarlo per caricare in wireless gli iPhone 8 o successivi e i modelli di AirPods con custodia di ricarica wireless, alla stregua di una qualsiasi base certificata Qi.

In un documento di supporto sul sito di Apple si fa notare agli utenti che usano custodie in pelle che queste potrebbero alla lunga evidenziare impronte circolari per via del contatto con il caricabatteria MagSafe. Lo stesso problema potrebbe verificarsi con altri tipi di materiali: il sito MacRumors riferisce di un utente che ha notato l’inconveniente con una custodia in silicone.

Nel documento di supporto, Apple evidenzia il problema solo con le custodie in pelle, specifica come usare l’alimentatore MagSafe e le prassi alla quali attenersi per usare correttamente l’accessorio. Tra le raccomandazioni: non inserire carte di credito, badge, passaporti o altri elementi tra iPhone e MagSafe in modo da non danneggiare bande magnetiche e tag RFID.

Apple consiglia di tenere d’occhio le temperature: se l’iPhone può diventare leggermente più caldo; in caso di temperature che sembrano eccessivamente alte, il consiglio è di spostare telefono e alimentatore in una zona meno calda.

Tutte le novità degli iPhone 12 sono riassunte in questo articolo. Invece tutto quello che Apple ha presentato nel keynote del 13 ottobre è riassunto qui.