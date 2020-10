Il nuovo iPhone 12 con il MagSafe magnetico per la ricarica wireless

Tra le novità dei nuovi iPhone 12, una delle più interessati è MagSafe, un sistema di ricarica wireless che prevede dei magneti sul retro dispositivo grazie ai quali è possibile allineare in modo preciso caricabatteria e batteria.

Apple ha previsto diversi accessori compatibili con il MagSafe, inclusa una mini-custodia in pelle per l’Apple Card che si attacca magneticamente all’iPhone.

MagSafe è il nome del connettore per l’alimentazione che Apple presentò la prima volta con i MacBook Pro nel 2006. La Peculiarità del connettore MagSafe era l’essere tenuto in sede magneticamente, cosicché quando il cavo di alimentazione viene tirato accidentalmente il connettore si sfila in modo sicuro, senza danneggiarsi o far cadere il computer.

Il MagSafe è sparito dai MacBook e MacBook Pro dopo l’arrivo della USB e il nome è stato ora ripreso per il sistema di ricarica wireless da 15W di iPhone 12.

Il MagSafe, come accennato, permetterà di avere una serie di nuovi accessori. La cover in pelle mostrata da Apple sembra essere in grado di attivare una particolare modalità che mostra un orologio sulla zona del display. Dalle foto mostrate da Apple nel corso dell’evento di presentazione si vede anche un caricabatterie “combo”, in grado di ricaricare sia iPhone, sia Apple Watch.