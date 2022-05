Apple brevetta la custodia che cambia al volo l’interfaccia di iPhone

Dal Patent and Trademark Office statunitense si apprende che Apple ha depositato il brevetto di una custodia che sfrutta la tecnologia “Near Field Wireless Communication” (NFC), un accessorio che consentirebbe di mostrare controlli differenti, a seconda di dove l’iPhone viene collocato.

Del brevetto riferisce il sito PatentlyApple, spiegando che quando l’iPhone è collocato in questa custodia, il telefono può cambiare interfaccia senza ulteriore convalida dell’utente, sostituendo l’interfaccia grafica primaria (o qualsiasi altro elemento in quel momento attivo sullo schermo) con una diversa interfaccia.

In uno degli esempi del brevetto depositato da Apple si cita la possibilità di collocare il telefono con questa custodia in un dock per altoparlanti, mostrando una con una serie di controlli per la riproduzione dell’audio.

In un ulteriore esempio è mostrata la custodia in questione abbinata ad una sveglia con dock permettendo di cambiare la modalità operativa del telefono, in altre parole di cambiare l’interfaccia in base al dispositivo al quale è abbinata in quel momento.

Altro esempio è l’utilizzo in auto con un dock che permette di mostrare CarPlay, Mappe o altre funzionalità utili in auto al posto dell’interfaccia tradizionale. Ulteriore esempio è la possibilità di mostrare funzionalità che trasformano l’interfaccia del telefono con elementi focalizzati sull’uso della fotocamera o per il gaming (prevedendo anche pulsanti aggiuntivi ai bordi della custodia).

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.