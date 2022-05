Controllo Universale esce dalla beta in macOS 12.4 e iPadOS 15.5

Universal Control, in italiano Controllo Universale, non è più una funzionalità indicata come beta nelle release candidate di macOS Monterey 12.4 e iPadOS 15.5, versioni inviate agli sviluppatori che preludono alla release finale e stabile. Si tratta di una delle funzioni più interessanti di macOS Monterey e iPadOS che permette di controllare più Mac e iPad con una sola tastiera e un solo mouse.

Su Mac è possibile attivare l’opzione (dopo avere installato l’ultimo aggiornamento di macOS) aprendo Preferenze di Sistema > Schermi e aprendo le opzioni Avanzate; su iPad andando su Impostazioni > Generali > AirPlay e Handoff: è presente una nuova sezione dedicata.

Attivando questa funzione, bastano una sola tastiera e un solo mouse per lavorare su iPad e Mac. È possibile controllare più dispositivi alla volta, spostare il cursore fra i vari schermi, digitare qualcosa sul Mac e guardare il testo apparire su iPad. È anche possibile trascinare contenuti da un Mac all’altro.

Aprendo la sezione “Schermi” delle Preferenze di Sistema, è possibile richiamare l’opzione “Avanzate” e da qui attivare due voci dedicate a Universal Control. La prima voce è “Consenti al cursore e alla tastiera di spostarsi tra qualsiasi Mac o iPad vicini”; la seconda voce è “Sposta il puntatore oltre il bordo di uno schermo per connetterti a un Mac o un iPad vicini”.

La segnalazione che Controllo Universale completerà la fase di beta quando macOS Monterey 12.4 e iPadOS 15.5 saranno rilasciati in versione finale per tutti arriva da un post su Twitter pubblicato da Rene Ritchie.

Universal Control è compatibile con i MacBook Pro 2018 e successivi, MacBook Air 2018 e successivi, iMac 2019 e successivi, iMac Pro 2017, Mac mini 2020 e successivi, Mac Pro 2019, iPhone 7 e successivi, iPad Pro seconda generazione e successive, iPad Air terza generazione e successive, iPad sesta generazione e successive e iPad mini quinta generazione e successive.

