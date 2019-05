Apple brevetta tessuti smart per l’abbigliamento e il controllo della salute

Dal Patent and Trademark Office statunitense si apprende che Apple ha ottenuto la registrazione di nuovi brevetti e in uno di questi si fa riferimento a una futura linea di abbigliamento sportivo in grado di monitorare la salute dell’utente grazie a funzionalità biometriche e altre che modificano parametri di dispositivi nei dintorni tenendo conto di alcuni parametri ambientali.

Del brevetto in questione riferisce il sito PatentlyApple spiegando che in questo sono presenti riferimenti non solo in abbinamento a capi di abbigliamento ma anche alla produzione di tessuti smart che potrebbero essere destinati, ad esempio, ai sedili delle auto.

Nel brevetto Apple evidenzia la possibilità interagire con articoli realizzati con tessuti come ad esempio il cinturino di un orologio collocato al polso ma l’abbigliamento può trovarsi a più stretto contatto con la pelle e un sedile di un’auto realizzato con tessuti dai quali ricavare parametri giacché questo poggia su schiena e gambe del passeggero.

Tra i sensori che è possibile integrare in questo tipo di tessuti: sensori di temperatura, umidità, di pressione, frequenza cardiaca e altri ancora con i quali ottenere informazioni di vario tipo sull’utente. Elementi di controllo ambientale possono includere dispositivi aptici e termici per l’effetto Peltier (trasferimento di calore) da usare per impostare la temperatura del tessuto e la sensazione termica che si ha quanto si tocca un oggetto.

Non è la prima volta che Apple registra brevetti di questo tipo. Nel 2017 ha ottenuto la registrazione di un diverso tessuto “smart”, utilizzabile come involucro esterno rimovibile per apparecchiature elettroniche, su cinturini, bracciali, nelle fasce per capelli, nelle cover dei dispositivi, in valige o borse con bretelle o elementi atti a contenere o trasportare apparecchiature elettroniche e altri oggetti. Non è chiaro quali siano le intenzioni di Apple con questi tessuti; ricordiamo come sempre che la Mela registra annualmente centinaia di brevetti e non tutti questi diventano prodotti/servizi.