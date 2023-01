Tesla abbassa i prezzi in Italia per Model 3 e Y

Se avevate intenzione di acquistare una Tesla nuova e fiammante, sappiate che al momento potrete risparmiare fino a 12.500,00 euro sulla gamma Y: il prezzo della Model 3, invece, è in ribasso di 5.000 euro. Ecco i nuovi listini di partenza.

Model 3 parte adesso da 44.900 euro, anziché 57.490 euro, mentre se si parla del modello Long Range il listino passa a 52.990 euro al posto dei precedenti 64.490 euro. In ultimo, se volete il massimo delle prestazioni, con una autonomia di 547 chilometri, il prezzo di partenza è adesso di 59.990 euro, anziché 67.490 euro.

Anche la Model Y ha nuovi prezzi di partenza, tutti al ribasso. Model Y parte adesso da 46.990 euro, contro i 49.990 euro, mentre la versione con più autonomia Long Range passa da 65.990 euro a 53.990 euro, con uno sconto netto del 18,2%. In questo caso, il modello Performance di Model Y passa da 71.990 euri a 63.990 euro, con uno sconto di poco superiore all’11%: ricordiamo che questo modello vanta una autonomia di 514 km.

Il calo dei prezzi Tesla potrebbe essere dovuto all’accumularsi di scorte. Alla fine dell’anno scorso, infatti, è stato riferito che l’inventario Tesla si stava accumulando dopo anni di forti vendite. Per rendere le sue auto più appetibili Tesla ha rivisto al ribasso i listini prezzi praticamente ovunque nel mondo, incluso il resto dell’Europa e gli USA. Per esempio in Germania Model Y con trazione posteriore è diminuita del 17%, mentre negli Stati Uniti Model Y versione con autonomia estesa registra una diminuzione di prezzo del 20%.

L’ultimo mese dell’anno appena concluso è stato piuttosto movimentato per Tesla: sui veicoli più recenti sono infatti stati messi Apple Music e la piattaforma di giochi Steam, è stata annunciata la controparte dell’AirPower di Apple mai arrivata ed è stata consegnata la prima flotta di camion Tesla Semi a Pepsi-Cola.

