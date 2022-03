Apple brevetta un cartone ammortizzante per gli imballaggi

Apple ha brevettato un “cartone ammortizzante a forte capacità di tenuta” da utilizzare nei packaging dei suoi prodotti. Nel brevetto la Mela parla di un cartone configurato a molla, trattenuto da un sostegno piegato in modo da creare un effetto cuscinetto durante l’impatto.

Per proteggere i prodotti e l’ambiente, riferisce Apple, è necessario sfruttare cuscinetti ammortizzatori di cartone ondulato in grado di assorbire impatti ripetitivi e allo stesso tempo mantenere la forma, risultato che è possibile ottenere con innovazioni progettuali in grado di dare al prodotto finito proprietà elastiche simili a quelle che è normalmente possibile ottenere con polistirene espanso, schiume, ecc.

Nel brevetto di Apple si spiega che il packaging può includere componenti di ammortizzamento, e che il cartone ondulato corrugato può essere configurato con pieghe “a molla”, fasce di stabilizzazione e elementi di irrigidimento. I componenti per ammortizzare possono includere piegature meccaniche e cordonature che conferiscono resistenza alla deformazione, permettendo al componente di ammortizzazione di assorbire l’impatto e le vibrazioni, eliminando la necessità di ricorrere a scelte produttive meno ambientaliste quali il polistirolo espanso e imbottiture in schiuma.

Apple è da sempre attenta all’ambiente. Prodotti come i nuovi Mac Studio e Studio Display sono stati progettati per ridurre al minimo il loro impatto ambientale. Mac Studio sia Studio Display usano il 100% di terre rare riciclate in tutti i magneti e il 100% di stagno riciclato per le saldature della scheda logica, oltre a plastica e alluminio riciclati in vari componenti. Inoltre, entrambi i modelli rispettano i rigidi standard Apple in materia di efficienza energetica, sono privi di numerose sostanze nocive e hanno un imballaggio realizzato con fibre di legno riciclate o provenienti da foreste a gestione sostenibile.

Attualmente le attività aziendali Apple a livello globale sono carbon neutral ed entro il 2030 la Mela prevede di raggiungere l’obiettivo impatto zero sul clima in tutto il business, incluse le catene di fornitura della produzione e il ciclo di vita di tutti i prodotti. La promessa è che ogni dispositivo Apple venduto sarà interamente a impatto zero: dalla fabbricazione dei componenti all’assemblaggio, dal trasporto all’utilizzo da parte dell’utente finale, dalla ricarica fino al riciclo e al recupero dei materiali.

Come sempre, ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.