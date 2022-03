Ex dipendente froda Apple per 10 milioni di dollari

Un ex dipendente è accusato di avere frodato Apple per oltre 10 milioni di dollari. Lo riferisce NBC News spiegando che – stando alle accuse dei procuratori federali – l’uomo avrebbe intascato tangenti, rubato apparecchiature e riciclato denaro sporco.

L’uomo si chiama Dhirendra Prasad, è un 52enne e per 10 anni ha lavorato coma acquirente per il dipartimento Global Service Supply Chain di Apple (la filiera che gestisce i rapporti con i fornitori). Da un procedimento penale di cui solo ora si conoscono i dettagli, si apprende che l’uomo avrebbe sfruttato la sua posizione per frodare l’azienda con diversi sistemi, compreso il furto di parti di ricambio, causando danni che hanno obbligato la Mela a pagare per oggetti e servizi mai ricevuti.

Un tribunale ha deciso il sequestro di cinque proprietà immobiliari e conti dell’uomo per 5 milioni di dollari e il governo sta cercando di confiscare questi beni come proventi di reato. Prasad dovrebbe comparire in tribunale giovedì per rispondere alle accuse, che includono associazione a delinquere, riciclaggio di denaro ed evasione fiscale.

Non è la prima volta che un dipendente Apple viene indagato. Lo scorso anno Cupertino ha intentato causa contro Simon Lancaster, ex dipendente che avrebbe sfruttato la sua posizione in azienda per ottenere “informazioni commerciali riservate e sensibili”, passate a giornalisti per pubblicare articoli con indiscrezioni su futuri prodotti. Nel 2019 Apple ha chiesto al tribunale federale di a vigilare due ex dipendenti di origine cinese, accusati del furto di segreti commerciali relativi alla guida autonoma, preoccupata della possibile fuga prima del processo.