Apple brevetta un tessuto 3D smart

Dal Patent and Trademark Office statunitense emerge un brevetto di Apple relativo a un tessuto tridimensionale con integrate funzionalità di input-output. Nel brevetto di Apple si fa riferimento a componenti elettronici che è possibile integrare nel tessuto per creare dispositivi in grado di offrire input/output e funzionare da switch in abbinamento ad altri dispositivi.

Il tessuto – riferisce il sito PatentlyApple – potrebbe essere un elemento in qualche modo collegato a iPhone, iPad, Apple Watch, una custodia, un cinturino o altri accessori quali AirPods Max. Potrebbe ad esempio essere sfruttato in un bracciale, una fascia da braccio o altre strutture del genere nelle quali potrebbe essere utile inserire componenti elettronici. Si può ipotizzare l’uso anche in abbinamento a sedie, divani, sedute da ufficio, in auto e diverse tipologie di abbigliamento.

Il tessuto è di una tipologia che permette a uno o più dispositivi di ricevere input/output, mediante strutture presenti al suo interno. Questi tessuti possono essere soffici al tatto, rigide, grezze, omogenee, con nervature o lavorate con pattern e integrate in strutture rigide di plastica, metallo, vetro, ceramiche, materiali cristallini e altri materiali ancora.

In uno dei disegni allegati al brevetto si vede una configurazione in abbinamento con tre dispositivi di input/output, pulsanti che sembrano in grado di aprire o chiudere qualche elemento, in risposta alla pressione dei pulsanti da parte dell’utente o come switch di sensori in grado di determinare la forza esercitata su una porzione di tessuto.

In passato Cupertino ha registrato diversi alrtri brevetti legati ai tessuti. Risale ad esempio al 2017 il brevetto di una stoffa smart che può essere utilizzata come involucro esterno rimovibile per apparecchiature elettroniche, su cinturini, bracciali, nelle fasce per capelli, nelle cover dei dispositivi, in valige o borse con bretelle o elementi atti a contenere o trasportare apparecchiature elettroniche e altri oggetti.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.