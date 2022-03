iPad Air 5, alcuni utenti lamentano problemi di qualità e scricchiolii

Le consegne e la disponibilità nei negozi di iPad Air 5 2022 sono iniziate venerdì 18 marzo: anche se le prime recensioni USA hanno apprezzato la qualità costruttiva dell’ultimo tablet Apple, alcuni primi acquirenti lamentano sui social che il pannello posteriore in alluminio risulta più sottile rispetto al precedente iPad Air 4, tanto da poter avvertire al tocco la posizione della batteria all’interno. Non solo: quando si impugna il tablet il pannello sul retro emette scricchiolii.

Le lamentele sono apparse in post pubblicati su Reddit e sui social nel corso del weekend, sollevando preoccupazioni sulla qualità costruttiva di iPad Air 5, segnalati da iMore. Secondo alcuni post gli scricchiolii interessano esclusivamente gli iPad Air 5 di colore blu, come segnala un utente che ne ha acquistati due identici, confrontandoli con un precedente iPad Air 4 in suo possesso, privo di questi problemi.

Un altro utente sembra confermare problemi e dubbi sulla qualità costruttiva solo per iPad Air 5 in tinta blu, altri ancora segnalano di non aver riscontrato alcun problema. Altri ancora invece indicano che scricchiolii e un maggior gioco tra pannello posteriore e componenti risultano avvertibili anche negli iPad Air 5 2022 in altre colorazioni. Un utente ha anche realizzato un breve video pubblicato su YouTube grazie al quale è possibile ascoltare gli strani scricchiolii emessi dal tablet quando impugnato.

Apple è apprezzata per l’elevata qualità dei materiali e costruttiva dei suoi prodotti, da anni progetta dispositivi quanto più possibile sottili ma sempre mantenendo l’integrità strutturale.

La multinazionale di Cupertino non si è ancora espressa sull’argomento, per questa ragione al momento si sospetta che il problema possa interessare un numero imitato di modelli, anche perché nessuna delle prime recensioni statunitensi segnala problemi oppure solleva dubbi sulla qualità costruttiva di iPad Air 5. Macitynet tornerà sull’argomento non appena ci saranno novità al riguardo.

