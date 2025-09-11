Apple cancella l’iPhone 16 da 256 GB

Dopo il lancio della nuova gamma iPhone 17, Apple ha aggiornato l’offerta della serie precedente, tagliando le opzioni di memoria più generose. L’iPhone 16 standard non è più disponibile nelle varianti da 256 GB e 512 GB: resta soltanto la configurazione base da 128 GB al prezzo di 879 euro

Chi desidera 256 GB di memoria, quindi, non potrà più rivolgersi al modello standard della linea 16. L’unica alternativa interna alla famiglia è l’iPhone 16 Plus, che continua a essere proposto nelle versioni da 128 e 256 GB, mentre anche qui è sparita dal listino la capienza da 512 GB.

La strategia ha fini commerciali. Con gli iPhone 17 che partono da 256 GB di archiviazione e partono da 979 euro, sarebbe stato impossibile per Apple vendere un iPhone 16 con la stessa memoria a meno di scontarlo enormemente, probabilmente intorno al 20%, cosa impensabile per Apple.

Le versioni da 256 e 512 GB resistono su Amazon

Nonostante Apple abbia rimosso le versioni da 256 GB e 512 GB dell’iPhone 16 dal suo store ufficiale, su Amazon Italia queste varianti risultano ancora disponibili.

In particolare, la versione da 256 GB è attualmente proposta a 949 € su Amazon, un prezzo che risulta inferiore rispetto ai 979 € richiesti per l’iPhone 17 da 256 GB sul listino ufficiale Apple. Trenta euro certo non sono sufficienti a convincere chi sta pensando ad un nuovo iPhone a scegliere il vecchio modello. Possibile che chi ne ha ancora a magazzino nelle prossime settimane sia costretto alla liquidazione a prezzi ben più bassi.

Stessa cosa, per il modello da 512 GB. Su Amazon oggi costa 1199 €, la nuova versione con la stessa capacità di memoria costa 1299 €.