Apple AirPods Pro 3, aperto il preordine su Amazon

Dopo l’uscita di Apple Watch SE 3, Apple Watch 11 e Apple Watch Ultra 3 i nuovissimi AirPods Pro 3 presentati il 9 Settembre sono disponibili in preordine su Amazon. Per chi vuole essere tra i primi a provarli il 19 Settembre, data del loro rilascio è il momento di prepararsi al lancio.
Ecco le caratteristiche che li differenziano dalla serie precedente.
- ANC migliorata (Active Noise Cancellation)
Fino a due volte più efficace nella rimozione dei rumori indesiderati rispetto agli AirPods Pro 2 per un’esperienza di ascolto ancora più avvolgente.
- Nuova architettura acustica
La nuova architettura acustica offre bassi potenziatie un audio nitido e ricco di dettagli,
- Sensore cardiaco integrato & funzioni salute
Con il rilevamento della frequenza cardiaca integrato, registrate il battito e le calorie bruciate per 50 diversi tipi di allenamento.2 Sull’iPhone, è possibile anche accedere all’anello Movimento, al conteggio dei passi e molto altro senza avere un Apple Watch.
E’ possibile fare un test dell’udito dal comfort di casa. E la funzione “Protezione udito” attiva aiuta a limitare l’esposizione ai rumori ambientali più forti.
- Maggiore autonomia
Una singola carica offrre fino a 8 ore di ascolto con cancellazione attiva del rumore.
- Più comodi
I nuovi cuscinetti in silicone, ora disponibili in cinque taglie, si adattano meglio alla forma di ogni orecchio
- Audio migliorato
L’equalizzazione adattiva di ultima generazione personalizza il suono in base alla forma specifica dell’orecchio. E i microfoni rivolti verso l’interno analizzano quello che si sta sentendo e si tarano in tempo reale.
- Switch e audio condiviso
Grazie allo switch automatico, si passa comodamente da un dispositivo Apple all’altro. E quando si ascolta la musica o si guardano i film su iPhone, iPad o Apple TV, usando “Condivisione audio” l’audio viente trasmesso su due paia di AirPods.
Sono da prenotare subito per
- Essere tra i primi a possedere la generazione più avanzata di AirPods Pro con funzione salute e audio migliorato.
- Garanzia del prezzo Amazon.it al momento del preordine, che protegge da eventuali aumenti successivi.
- Tempi di spedizione potenzialmente anticipati per chi ha Prime.
Prezzo e disponibilità degli Airpods Pro 3
Il preordine su Amazon.it è già aperto. Il prezzo è di 249 € Iva inclusa ed è possibile acquistarli anche a rate.
