Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » News » Apple AirPods Pro 3, aperto il preordine su Amazon
News

Apple AirPods Pro 3, aperto il preordine su Amazon

Di Settimio Perlini
Con Traduzione Live Apple non dimentica gli utenti degli AirPods precedenti - macitynet.it
AirPods 3

Dopo l’uscita di Apple Watch SE 3, Apple Watch 11 e Apple Watch Ultra 3 i nuovissimi AirPods Pro 3  presentati il 9 Settembre sono disponibili in preordine su Amazon. Per chi vuole essere tra i primi a provarli il 19 Settembre, data del loro rilascio è il momento di prepararsi al lancio. 

Ecco le caratteristiche che li differenziano dalla serie precedente.

  • ANC migliorata (Active Noise Cancellation)
    Fino a due volte più efficace nella rimozione dei rumori indesiderati rispetto agli AirPods Pro 2 per un’esperienza di ascolto ancora più avvolgente.
  • Nuova architettura acustica
     La nuova architettura acustica offre bassi potenziatie un audio nitido e ricco di dettagli, 
  • Sensore cardiaco integrato & funzioni salute
    Con il rilevamento della frequenza cardiaca integrato, registrate il battito e le calorie bruciate per 50 diversi tipi di allenamento.2 Sull’iPhone, è possibile anche accedere all’anello Movimento, al conteggio dei passi e molto altro senza avere un Apple Watch.
    E’ possibile fare un test dell’udito dal comfort di casa. E la funzione “Protezione udito” attiva aiuta a limitare l’esposizione ai rumori ambientali più forti.

Traduzione dal vivo degli Airpods bloccata in Europa - macitynet.it

  • Maggiore autonomia
    Una singola carica offrre fino a 8 ore di ascolto con cancellazione attiva del rumore.
  • Più comodi
    I nuovi cuscinetti in silicone, ora disponibili in cinque taglie, si adattano meglio alla forma di ogni orecchio
  • Audio migliorato
    L’equalizzazione adattiva di ultima generazione personalizza il suono in base alla forma specifica dell’orecchio. E i microfoni rivolti verso l’interno analizzano quello che si sta sentendo e si tarano in tempo reale.
  • Switch e audio condiviso
    Grazie allo switch automatico, si passa comodamente da un dispositivo Apple all’altro. E quando si ascolta la musica o si guardano i film su iPhone, iPad o Apple TV, usando “Condivisione audio” l’audio viente trasmesso su due paia di AirPods.

Sono da prenotare subito per

  • Essere tra i primi a possedere la generazione più avanzata di AirPods Pro con funzione salute e audio migliorato.
  • Garanzia del prezzo Amazon.it al momento del preordine, che protegge da eventuali aumenti successivi.
  • Tempi di spedizione potenzialmente anticipati per chi ha Prime.

Prezzo e disponibilità degli Airpods Pro 3

Il preordine su Amazon.it è già aperto. Il prezzo è di 249 € Iva inclusa ed è possibile acquistarli anche a rate.

Sto caricando altre schede...
Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

Se sei studente Prime Amazon ti sconta il MacBook Air M4 a 889€ - macitynet.it

Se sei studente Prime Amazon ti sconta il MacBook Air M4 a 889€

Grazie alla promozione Amazon Prime Student, il MacBook Air M4 da 13" e 256 GB scende a 889 euro, il prezzo più basso di sempre. Uno sconto immediato che batte nettamente l’offerta studenti Apple con accessori inclusi.
Articolo precedente
Apple cancella l’iPhone 16 da 256 GB
Articolo successivo
Apple A19 Pro mostra muscoli e prestazioni nei primi benchmark

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.