Apple AirPods Pro 3, aperto il preordine su Amazon

Sensore cardiaco integrato & funzioni salute

Con il rilevamento della frequenza cardiaca integrato, registrate il battito e le calorie bruciate per 50 diversi tipi di allenamento.2 Sull’iPhone, è possibile anche accedere all’anello Movimento, al conteggio dei passi e molto altro senza avere un Apple Watch.

E’ possibile fare un test dell’udito dal comfort di casa. E la funzione “Protezione udito” attiva aiuta a limitare l’esposizione ai rumori ambientali più forti.

