Apple Card Preview, l’anteprima di Apple Card è spettacolare

Cupertino ha annunciato che Apple Card arriva in agosto in USA e Tim Cook lo ha confermato con le sue dichiarazioni rilasciate in occasione dell’ultima presentazione dei risultati fiscali: ma ancora prima del lancio per tutti, nelle scorse ore, la multinazionale ha dato il via ad Apple Card Preview con inviti limitati per un ristretto numero di persone.

Fin dalla fase di pre-lancio la carta di credito Apple sorprende per l’estrema facilità e velocità con le quali gli utenti possono richiederla, attivarla e iniziare subito a utilizzarla per acquisti e pagamenti. Sono sufficienti 4 o 5 tap su iPhone o iPad e una manciata di secondi e tutto è già pronto e funzionante, completamente integrato con Apple Pay e per chi lo desidera, successivamente arriverà la carta di credito fisica spedita a casa.

La pagina dedicata agli inviti limitati di Apple Card Preview è visibile a chiunque ed è capeggiata dalla scritta “You’re almost there” – Ci sei quasi. Gli utenti possono richiedere la carta all’interno dell’app Wallet su iPhone, semplicemente premendo il pulsante + in alto a destra, compilando pochi campi con i propri dati e, dopo una verifica iniziale sulla solvibilità dell’utente, la carta viene erogata nel giro di pochi secondi e aggiunta alle carte di credito e debito configurate con Apple Pay. Da questo momento, nel giro di pochi istanti, è già possibile cominciare a utilizzarla.

Un breve filmato mostra come è facile e veloce richiedere e ottenere Apple Card per iniziare a usarla immediatamente. La stessa operazione può essere effettuata anche su iPad, aprendo Impostazioni e poi selezionando Wallet e Apple Pay. Sembra comunque che Cupertino abbia già in programma di rilasciare una app Apple Card per iPad.

Naturalmente possono richiedere Apple Card solo i cittadini USA o residenti legali che abbiano compiuto 18 anni. Occorre installare l’ultima versione di iOS e un dispositivo Apple dotato di Face ID o Touch ID, escluso però iPhone 5s. Se la verifica preliminare sulla solvibilità dell’utente non risulta sufficiente occorre fornire ulteriori dati e informazioni.

Apple Card Preview è un test di pre-lancio con il quale Cupertino invita un numero limitato di utenti per verificare il corretto funzionamento di tutte le fasi di registrazione e attivazione, nonché dei server e dei sistemi che con ogni probabilità saranno messi sotto stress e inondati di richieste nel primo giorno di disponibilità per tutti.

Ormai manca davvero poco per l’arrivo di Apple Card in USA: negli scorsi giorni sono stati pubblicati termini e condizioni applicati da Goldman Sachs per gli utenti di Apple Card. Dopo il lancio negli USA probabilmente sarà la volta del Canada e poi anche in altri paesi.