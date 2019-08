JBL Partybox 1000: lo speaker a piena potenza che illumina le feste e si controlla con le gestures

Lo speaker JBL Partybox 1000 è un potente diffusore attivo: p capace di riprodurre 1100-Watt del Signature Sound JBL ed è dotato di effetti luminosi full panel per creare un gioco di luci accattivante.

Sia che vogliate danzare ai ritmi più sfrenati o avere un sottofondo chill il sistema ha il gioco di luci adatto al mood della serata.

Potete gestire diverse sorgenti grazie alla capacità di ricevere in streaming in modalità wireless un suono di alta qualità direttamente dallo smartphone o dal tablet oppure di caricare una completa playlist su un dispositivo USB.

A bordo troviamo anche un DJ launchpad che consente di suonare la batteria, il pianoforte e anche di creare dei loop in pochi secondi. Per quanto riguarda gli ingressi è anche possibile collegare il microfono o la chitarra al PartyBox 1000 e scatenarsi con gli amici su un palco improvvisato, sfruttando al meglio la funzione Karaoke.





Doppio divertimento

Per un suono ancora più potente e avvolgente, si possono collegare in modalità wireless due speaker Partybox 1000. E in dotazione c’è un Braccialetto air gesture con cui si possono controllare le luci con il movimento della mano.

A bordo troviamo driver a compressione per le frequenze medio-alte, derivato direttamente dalle serie di speaker professionali JBL, un doppio woofer da 7” e ad un subwoofer downfiring da 12”.

Caratteristiche del Partybox 1000 JBL

– Extra Performance Audio: pacchetto acustico a 3 vie che garantisce un suono molto più potente;

– Luminosità full panel: speaker rim luce stroboscopica;

– Ingressi per collegare microfono e chitarra;

– Modalità Karaoke: provvisto delle funzioni vocal fader, key control ed effetto eco

– DJ Launch Pad integrato: launch pad da DJ 4×4, che permette di lanciare varie clip, generare drum racks e controllare il mixer;

– Ricarica USB: La porta USB sul Partybox JBL permette di caricare altri dispositivi USB direttamente dallo speaker – non è dunque necessario un ulteriore alimentatore;

– Portatile: ruote compatte e nascoste

JBL Partybox 1000 è già disponibile presso i maggiori rivenditori al prezzo di 999 euro.

Su Amazon è possibile ordinarlo a 959 Euro Iva e spedizione Compresa.