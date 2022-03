Apple Card può diventare internazionale con l’acquisizione Apple

Apple ha acquisito Credit Kudos, una startup bancaria del Regno Unito che aiuta gli istituti di credito a migliorare le proprie decisioni: una acquisizione che secondo numerosi osservatori potrebbe contribuire al rendere internazionale la carta di credito Apple Card, finora disponibile esclusivamente negli USA.

Credit Kudos offre approfondimenti e punteggi basati su domande di prestito tratte dai dati bancari sulle transazioni e sui risultati dei prestiti. L’API dell’azienda offre ai finanziatori un modo per ottenere un processo decisionale più rapido e automatizzato sui prestiti con rischi ridotti e tassi di accettazione più elevati.

La startup ha iniziato a raccogliere fondi nell’aprile 2020, ottenendo 6,5 milioni di dollari di investimenti, e secondo quanto riferito la stessa società è adesso valutata circa 150 milioni di dollari. Sembra che l’acquisizione sia già stata completata negli scorsi giorni: il link delle Condizioni d’uso del sito web di Credit Kudos che ora reindirizza alle Condizioni d’uso di Apple.

Non è chiaro cosa Apple abbia pianificato per Credit Kudos, ma è plausibile che la tecnologia dell’azienda possa aiutare la Mela con il lancio di Apple Card nel Regno Unito, che è tra i mercati più importanti di Apple, con il paese che possiede il maggior numero di Apple Store al di fuori degli Stati Uniti e della Cina.

Ricordiamo che Apple Card è al momento disponibile esclusivamente negli Stati Uniti, ma la tecnologia di Credit Kudos si basa sul quadro bancario del Regno Unito. È possibile che Apple possa modificare la tecnologia di Credit Kudos per lavorare con il crescente settore bancario degli Stati Uniti per rafforzare il controllo del credito di Apple Card, ma è altrettanto probabilmente che la società di Cupertino abbia in programma un lancio globale della sua Apple Card.

Dopo il successo di Apple Card negli Stati Uniti, potrebbe avere senso per Apple espandersi nei mercati esteri. Durante la visita in Germania nel 2019, il CEO di Apple Tim Cook ha confermato il suo interesse a lanciare Apple Card a livello internazionale. Nel 2020, Samsung ha lanciato Samsung Pay Card nel Regno Unito, apparentemente nel tentativo di stabilire un punto d’appoggio nella regione prima del rivale di sempre.