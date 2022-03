Twitter ora crea GIF con la fotocamera di iPhone e iPad

Si stenta a credere che le GIF animate che ogni giorno invadono chat e Internet esistono da ben 35 anni, infatti sono state inventate nel 1987: gli appassionati delle brevi immagini animate saranno ora felici di conoscere e usare la nuova funzione di Twitter che permette di creare al volo GIF personalizzate semplicemente usando la fotocamera di iPhone e iPad.

Per creare una GIF con Twitter occorre effettuare un tap per inserire un nuovo messaggio, selezionare l’icona della fotocamera, scegliere l’opzione GIF per registrare il breve video infine tutto è già pronto per la condivisione.

Il social dei cinguettii ne mostra il funzionamento nel post che annuncia la nuova funzione. Non è chiaro però quando questa funzione arriverà su Android. Interrogato sull’argomento un portavoce della società ha dichiarato che Twitter valuterà il feedback degli utenti iPhone per decidere quali funzioni portare anche su Android.

Sempre negli ultimi aggiornamenti Twitter ha introdotto anche nuove reazioni, voti negativi e non solo. Quando l’utente legge una risposta che non sembra rilevante per la conversione è possibile applicare un voto negativo che rimane privato. In questo modo il social darà la priorità a contenuti di qualità per tutti gli utenti.

Ok GIFs aren’t new but what *is new* is the option to capture your own using the in-app camera on iOS. pic.twitter.com/3Hl6q78e6s — Twitter Support (@TwitterSupport) March 22, 2022

Sembra che il voto negativo sia anche legato alla funzione Ordina risposte, così gli utenti possono decidere se vogliono ricevere tutte le risposte oppure solo quelle più rilevanti. Twitter precisa che le risposte rilevanti per l’utente includono quelle delle persone seguite e altre risposte che potrebbero essere più interessanti. Invece scegliendo tutte le risposte vengono mostrate anche quelle potenzialmente spam, dannose o offensive.

La funzione di Twitter per creare GIF con la fotocamera di iPhone e iPad è già disponibile per tutti, mentre alcune delle nuove reazioni, voti negativi e risposte ordinate potrebbero non risultare immediatamente disponibili per tutti perché ancora in fase di rilascio.

Ricordiamo che per l’invasione dell’Ucraina la Russia ha ristretto l’accesso a Twitter e altri social.