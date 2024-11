Black Friday, caricabatterie MagSafe 15W Anker a solo 19,99 €

Pubblicità Il Magsafe originale ha un concorrente e questo concorrente oggi costa la metà, grazie al Black Friday. Parliamo del MagGo di Anker, un caricabatterie identico per concezione, funzioni e prestazioni al Magsafe che Apple ha lanciato quando ha introdotto iPhone 12 che oggi costa solo 19,99 €. Dall’immagine che pubblichiamo in questa pagina si può già sapere tutto e capire come opera il MagGo. È una piastra magnetica che, proprio come il MagSafe, si applica al dorso di un iPhone e lo ricarica senza alcuna necessità di un inserire il connettore nella porta Lightning o USB-C. Non si tratta, però, di uno delle tanti sedicenti “compatibli MagSafe” che si vedono in circolazione che di compatibile hanno solo il magnete e poi ricaricano molto lentamente lo smartphone. Il MagGo funziona proprio come il MagSafe. In pratica le prestazioni sono le stesse del MagSafe quindi, 15W in uscita, questo significa che uno smartphone come iPhone 16 Pro si ricarica interamente in circa 90 minuti poco meno di quel che servirebbe con un cavo, quando ci vorrebbero con un caricabatterie non MagSafe compatibile, si dovrebbe attendere un paio d’ore. Il caricabatterie MagGo è robusto, perfettamente sicuro, coperto dalla garanzia di un produttore tra i principali al mondo in questo settore. Infine ha anche il cavo di un metro e mezzo quando invece il cavo di un MagSafe è di solo un metro. Questo accessorio costerebbe 30€, già molto meno del MagSafe originale con le stesse specifiche che costa 45€. Ma qui abbiamo anche uno sconto che riduce il prezzo del 33% a 19,99. Il minimo mai visto

