Apple fa causa a Masimo per violazione di brevetti Apple Watch

Apple sta facendo causa a Masimo Corp per violazione di dieci dei suoi brevetti, mentre la stessa azienda di tecnologia medica continua a chiedere il bando di Apple Watch, sempre per presunte violazioni di brevetto.

Masimo ha citato in giudizio Apple per la prima volta nel 2020 sia per la sua violazione di 10 brevetti su Apple Watch, sia per il presunto furto di segreti commerciali attraverso l’assunzione di personale chiave. Ha poi intentato nuovamente causa nel 2021, specificando che Apple Watch Series 6 dovrebbe essere bandito dalla vendita per cinque violazioni di brevetto riguardanti la tecnologia di misurazione dell’ossigeno nel sangue.

Adesso, secondo Reuters, Apple stessa ha intentato due cause contro Masimo Corp per aver presuntivamente violato più brevetti nella sua gamma di smartwatch W1. Apple ritiene che è stato durante le precedenti cause che Masimo “ha studiato attentamente l’IP di Apple” e ha ricevuto informazioni riservate.

Masimo è accusato di aver violato più brevetti per quanto riguarda gli smartwatch e la tecnologia di monitoraggio della salute. Le cause affermano anche che l’azienda starebbe violando quattro brevetti di design che riguarderebbero il design di Apple Watch.

Apple ha anche accusato Masimo di tentare di utilizzare il contenzioso per rimuovere Apple Watch dalla vendita e quindi lasciare strada libera allo smartwatch del proprio marchio. In una dichiarazione vista da Reuters, Masimo ha affermato che le cause del colosso di Cupertino sono “ritorsioni”. Un portavoce di Apple ha dichiaratato separatamente a CNET che stava facendo causa a Masimo per “proteggere le innovazioni per conto dei nostri clienti”.

Masimo non è l’unica azienda che ha fatto causa ad Apple per le funzionalità legate alla salute di Apple Watch. Nel giugno 2022, un giudice della Commissione per il commercio internazionale ha sostenuto l’affermazione di AliveCor secondo cui Apple ha violato la sua tecnologia ECG brevettata.