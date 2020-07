Apple vende il cavo Thunderbolt 3 intrecciato con specifiche top

Per la prima volta è disponibile per l’acquisto singolarmente su Apple Store online il cavo Apple Thunderbolt 3 intrecciato lungo 2 metri, lo stesso cavo che finora Apple ha incluso di serie nella dotazione del monitor Pro Display XDR. A prima vista e per la maggior parte degli utenti consumer il prezzo può risultare elevato: in Italia è proposto a 149 euro, in USA a 129 dollari.

In realtà osservando attentamente tutte le specifiche e la qualità di realizzazione il prezzo risulta decisamente giustificato, sopratutto nell’ottica degli utenti professionisti ma anche per gli appassionati che desiderano disporre del massimo delle prestazioni possibili per il proprio Mac, accessori e periferiche. Oltre ad essere lungo 2 metri è realizzato con nylon intrecciato, quindi non solo a prova di nodi e grovigli, ma molto più resistente nel tempo rispetto ai cavi tradizionali e meno costosi rivestiti in materiali plastici. Ma il cavo Apple Thunderbolt 3 intrecciato supporta di serie tutte le tecnologie e i protocolli compatibili con questa tecnologia. Oltre al trasferimento dati fino a 40 Gbps del Thunderbolt attuale, è compatibile anche con il trasferimento dati USB 3-1 Gen 2 fino a 10 Gbps.

Impiegando questo cavo è possibile collegare anche monitor esterno ad altissima risoluzione grazie al supporto della tecnologia DisplayPort (HBR3), incluso naturalmente Apple Pro Display XDR. Infine questo cavo supporta la tecnologia PowerDelivery fino a 100W, permettendo di trasportare anche l’alimentazione, insieme ai dati tramite un unico connettore.

Ricordiamo che per sfruttare appieno la velocità di 40 Gbps per le unità esterne Thunderbolt 3 è possibile impiegare cavi passivi fino alla lunghezza massima di mezzo metro. Ma il nuovo cavo Apple Thunderbolt 3 intrecciato è un cavo attivo, vale a dire munito di chip posti in entrambe le estremità, in questo modo permette di sfruttare appieno la velocità massima anche alla distanza di 2 metri. Vale la pena rilevare che questo nuovo cavo ora proposto anche singolarmente da Apple, e non più solo incluso di serie con il monitor professionale, sembra proprio essere lo stesso modello anticipato negli scorsi giorni in rete e indicato come incluso di serie in un possibile nuovo iMac Pro in arrivo.

Il cavo Apple Thunderbolt 3 intrecciato è disponibile al prezzo di 149 euro da questa pagina di Apple Store online con consegna indicata al 29 luglio con corriere espresso oppure a mercoledì 5 agosto con consegna standard gratuita.

