Il cavo intrecciato degli iPhone 12 appare in foto

Le prime foto del presunto cavo intrecciato che secondo alcuni sarà incluso nella confezione degli iPhone 12 risalgono solo a pochi giorni fa: ora in rete emergono nuove fotografie che mostrano il cavo da USB-C a Lightning in due modelli e due colori diversi.

Il primo è bianco, ma realizzato con nylon intrecciato che alterna parti più chiare con parti un o’ più scure, risultando in una piacevole colorazione grigia. A differenza dei cavi finora impiegati da Apple e inclusi di serie con gli iPhone, più sottili e rivestiti in gomma o altri materiali plastici, nel presunto cavo intrecciato forse destinato a iPhone 12 risulta assente il rinforzo del rivestimento del filo in prossimità dei connettori.

Viceversa nelle fotografie che mostrano il cavo intrecciato di colore nero, sempre da USB-C a Lightning, il tradizionale rinforzo del filo è visibile in prossimità di entrambi i connettori. Le imagini che riportiamo in questo articolo sono state pubblicate da L0vetodream, noto e attendibile leaker che in passato ha anticipato correttamente diverse novità in arrivo da Cupertino.

Inizialmente alcuni ritenevano che il diverso colore era da intendersi per il cavo abbinato a iPhone 12 in base alla colorazione del terminale. Ma in un post successivo alla pubblicazione il leaker dichiara che la versione nera è destinata a iMac Pro. Stando alle ultime anticipazioni, sembra che con i nuovi terminali in arrivo Apple non fornirà più l’alimentatore USB e nemmeno gli auricolari con filo EarPods, ma includerà invece un cavo intrecciato di qualità e resistenza superiori.

Infine non è ancora chiaro sapere se il nuovo cavo intrecciato da USB-C a Lightning per iPhone 12 sarà incluso in tutti i modelli o se invece quelli più economici continueranno a essere proposti con il classico alimentatore USB da 5W con filo da USB-A a Lightning.

